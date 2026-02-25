Benahavís impulsa su Agenda Cultural 2026 y se consolida como uno de los grandes destinos culturales de la Costa del Sol

Benahavís lleva años trabajando con constancia para posicionarse como un auténtico destino cultural en la Costa del Sol. La Agenda Cultural 2026 confirma ese camino: una programación diversa, accesible y pensada para todos los públicos que sitúa al municipio en el radar cultural de Málaga. Impulsada por la Concejalía de Cultura, esta propuesta combina entretenimiento, formación y encuentro social con actividades que abarcan desde las artes escénicas hasta la literatura y el cine, con un objetivo claro: acercar la cultura a la ciudadanía y atraer visitantes de toda la provincia.

La programación incluye monólogos de humor cercano, teatro para todos los públicos, espectáculos infantiles que estimulan la creatividad, tertulias literarias gratuitas y propuestas cinematográficas adaptadas a diferentes sensibilidades. Además, se presta especial atención a la diversidad cultural del municipio: cada temporada se incorpora al menos un espectáculo gestual de compañías de referencia como Yllana, facilitando la inclusión de residentes extranjeros, y el cine de verano suele incluir proyecciones en versión original subtitulada (VOSE). A ello se suman ciclos de conferencias y talleres específicamente dirigidos a la población angloparlante, una comunidad fundamental para la vida social y económica local.

El mejor teatro de improvisación llega a Benahavís / La Opinión

Una programación variada para todos los públicos

La agenda cultural de este año incluye:

Monólogos que apuestan por el humor cercano.

Obras de teatro para disfrutar en familia.

Espectáculos infantiles que estimulan creatividad e imaginación.

Tertulias literarias gratuitas como espacios de diálogo cultural con autores tan consagrados como el último Premio Planeta, Juan del Val (29 de abril).

Cine pensado para diferentes edades y sensibilidades.

Este enfoque responde a una visión cada vez más consolidada: la cultura no solo entretiene, sino que fortalece la cohesión social, impulsa la creatividad, mejora el bienestar emocional y contribuye a construir identidad comunitaria.

Cartel de Petite tremenda Lorena / La Opinión

Cultura accesible y participación real

La Agenda Cultural 2026 incorpora medidas concretas para facilitar el acceso:

Bonificaciones del 20 % para menores de 25 años, mayores de 65, familias numerosas, personas desempleadas y personas con discapacidad igual o superior al 33 %.

Las butacas están numeradas, para mayor confort de los asistentes, adecuándonos a sus necesidades.

Las entradas están ya a la venta, las del ciclo Primavera/Verano. El ciclo de Otoño/Invierno saldrá a la venta en junio 2026.

Nada, de Álvaro Carrero, se representará en Benahavís / La Opinión

Sobre la concejal Ángeles Mena

Ángeles Mena es concejal en el Ayuntamiento de Benahavís desde 2015, donde ha asumido responsabilidades vinculadas a áreas como Educación, Cultura y Servicios Operativos.

Nacida en Benahavís (Málaga), es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Málaga y cuenta con experiencia profesional previa en el sector inmobiliario, gestión municipal y coordinación de delegaciones dentro del propio consistorio antes de dedicarse plenamente a la actividad política.

Actualmente desempeña funciones como concejal delegada de Personal, Servicios Operativos, Educación y Cultura, impulsando la Agenda Cultural de Benahavís con una programación anual que incluye artes escénicas, cine, tertulias y actividades dirigidas a públicos diversos, fomentando la participación cultural de vecinos y visitantes.

Su gestión ha destacado también por incorporar iniciativas orientadas a la población internacional residente, especialmente angloparlante, con el objetivo de promover una cultura accesible e inclusiva, participando activamente en la promoción de eventos culturales locales y en la difusión institucional de la programación cultural del municipio.

Ángeles Mena, concejala de Cultura y Educación de Benahavís / La Opinión

Una apuesta cultural inclusiva y conectada con la realidad del municipio

La estrategia cultural impulsada por la Concejalía de Cultura, dirigida por Ángeles Mena, refleja una apuesta inclusiva y conectada con la realidad del municipio. La importante comunidad internacional residente forma parte esencial del tejido social y económico de Benahavís, y la programación cultural busca integrar esa diversidad como un valor.

Más allá de la cultura, el municipio destaca también por su dinamismo deportivo, con el patrocinio continuado de equipos como el Málaga CF y el Unicaja Baloncesto, así como por su reconocida oferta gastronómica, donde sobresale la Escuela de Hostelería de Benahavís, referente en formación culinaria y de sala. En el ámbito turístico, eventos como Chefs For Children, que volverá a celebrarse en abril, consolidan su proyección nacional e internacional. Además, también destaca la labor que realiza la delegación de Fiestas en la organización de eventos tan significativos para Benahavís como pueden ser el Carnaval, celebrado recientemente, la Semana Santa, y en otoño las fiestas de Halloween. También hay que mencionar que la localidad costasoleña fija un calendario de actividades a lo largo de todo el año dirigido a los más mayores.

Cartel de Caperucita & Feroz, que se podrá ver en Benahavís / La Opinión

Benahavís, una evolución cultural que mira al futuro

Benahavís es ampliamente conocido por su destacada oferta gastronómica, su calidad residencial y su potente atractivo deportivo (con numerosos campos de golf de referencia y eventos como el inicio de la Vuelta Ciclista a Andalucía, en su edición 101, arrancó el miércoles pasado, día 18 de febrero en Benahavís). Sin embargo, el municipio está dando un paso más y reforzando de forma decidida su identidad cultural con una agenda estable, inclusiva y cada vez más ambiciosa. Desde el propio municipio consideran que ha llegado el momento de que toda la provincia de Málaga descubra plenamente esta evolución cultural y el papel creciente de Benahavís como destino también para el arte, la cultura y el encuentro social.

La Agenda Cultural 2026 representa una invitación abierta a descubrir una programación pensada para compartir, disfrutar y consolidar la cultura como motor social y de desarrollo local.

Porque cuando la cultura se impulsa con visión, el territorio crece.

Para más información

Ayuntamiento de Benahavís

Dirección: Avenida de Andalucía, 34, C.P:29679 Benahavís (Málaga)

Mail: ayuntamiento@benahavis.es

Tfno: 952 855 025

RRSS: Facebook X