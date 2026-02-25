Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La biblioteca flotante más grande del mundo llega a Málaga

Con un precio de dos euros, los malagueños podrán adentrarse en este buque que alberga más de 5.000 títulos a bordo

La biblioteca flotante más grande del mundo atracará en Málaga.

La biblioteca flotante más grande del mundo atracará en Málaga. / La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

La Logos Hope, considerada la librería flotante más grande del mundo, llega al Puerto de Málaga. El buque atracará en aguas malagueñas el 20 de marzo y podrá visitarse hasta el 5 de abril, convirtiéndose en una de las propuestas culturales más llamativas de estas semanas en la ciudad.

Durante este periodo, el público podrá acceder al barco para recorrer su librería y conocer su actividad. En su interior, la biblioteca flotante reúne un catálogo de más de 5.000 títulos con opciones para distintos intereses. Entre los libros disponibles destacan los de temática espiritual, infantiles, libros de texto, diccionarios, cocinas del mundo y novelas románticas, entre otros.

El Logos Hope lleva viajando por el mundo desde 2004 con el objetivo de llevar conocimiento, cultura, ayuda y esperanza a personas de distintos países, facilitando el acceso a recursos literarios y promoviendo los intercambios culturales.

A bordo trabajan 250 voluntarios procedentes de 60 nacionalidades, que participan en el funcionamiento diario del barco y en sus actividades.

Antes del Logos Hope, ya recorrieron el mundo otros barcos vinculados a este proyecto: Logos, Logos II y Doulos, activos desde 1970. Entre los cuatro buques han visitado 151 países y han recibido a bordo a más de 44 millones de personas.

Horarios y precio de entrada

La visita a la Logos Hope en el Puerto de Málaga se podrá realizar en horario amplio: de martes a sábado, el acceso estará disponible de 10:00 a 23:00 horas, mientras que los domingos abrirá sus puertas de 14:00 a 23:00 horas.

El precio de entrada será de dos euros, con acceso gratuito para menores de 12 años y mayores de 60.

