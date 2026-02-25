Un centenar de personas contactan con la Guardia Civil tras las difusión del retrato robot de la mujer de la maleta de Benahavís

La reciente difusión del retrato robot creado a partir del cráneo hallado por un jardinero en 2023 en una maleta semienterrada en una parcela del municipio malagueño de Benahavís ha tenido un gran impacto. Fuentes de la Guardia Civil han asegurado a La Opinión que los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial que trabajan en la identificación de la fallecida han recibido hasta el momento un centenar de contactos, entre llamadas y correos electrónicos, de ciudadanos interesándose por este asunto y aportando información de mujeres de su entorno desaparecidas.

Desde el instituto armado han explicado que las personas que se han comunicado con los investigadores son de origen muy variado, siendo la mayoría particulares que residen en distintos países de Europa. Sin embargo, también hay contactos procedentes del otro lado del Atlántico e incluso del continente africano. En algunos casos, las fuentes han añadido que ya se ha gestionado la recepción de ADN para comprobar si coincide con el perfil genético obtenido de los huesos de la mujer sin identificar. Toda la información recibida se está analizando cuidadosamente.

Zona en la que fue hallada la maleta con los restos de la mujer. / Efe

Este centenar de contactos se han producido desde que la Guardia Civil difundiera la posible apariencia de la fallecida el pasado 11 de febrero y ha supuesto un nuevo impulso para los investigadores, que vieron cómo todo el trabajo que llevaban realizando desde el hallazgo se dirigía a un callejón sin salida. Fundamentalmente, porque el ADN que aportaron los restos óseos no han encontrado correspondencia en las bases de datos policiales ni en las de personas desaparecidas.

Estudio antropológico

Al no poder identificar a la víctima con los datos disponibles, los investigadores solicitaron el apoyo de especialistas forenses de la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia. El buen estado del cráneo recuperado en la maleta y novedosas técnicas permitieron una reconstrucción facial que podría dar una pista fiable sobre su rostro. Pero, además, los estudios antropológicos revelaron que la mujer, de unos 40 años, gozaba hasta el momento de su muerte de un aparente buen estado de salud. Que podría ser de origen europeo, de una altura aproximada de 1,60 metros, piel blanca, cabello original de color marrón o marrón oscuro y ojos también marrones. «Determinados indicadores osteológicos observados en los restos sugieren que la persona habría tenido al menos un hijo», añadieron el día de la difusión del retrato robot.

Para aportar información relevante, se puede contactar a través del correo electrónico ma-pj-personas@guardiacivil.org o el teléfono 952071520.