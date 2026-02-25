La Diputación impulsa un libro sobre los neandertales en la provincia de Málaga

El presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, presentó estemartes ‘Málaga neandertal. Ruta por los orígenes de Málaga’, una obra de divulgación científica cuya publicación ha sido coordinada por el equipo formado por Pedro Cantalejo, María del Mar Espejo, Luis-Efrén Fernández y José Ramos.

Se trata de la primera vez que se reúne en un solo volumen todo el conocimiento actualizado sobre las poblaciones neandertales en la provincia. La publicación incluye una tipología gráfica sistematizada de signos (trazos, manos, marcas y gestos) que se ha denominado ‘el alfabeto de los neandertales’.

Salado presentó la publicación en el Ayuntamiento de Rincón junto al investigador y arqueólogo Pedro Cantalejo, el profesor de la Universidad de Cádiz José Ramos, el arqueólogo del Instituto de Investigación Cueva de Nerja Luis Efrén y parte del equipo científico.

Ecosistemas distintos

Málaga fue un territorio clave para la supervivencia de los neandertales en Europa, ya que su orografía permitió el acceso a cuatro ecosistemas distintos y complementarios: las sierras, los valles, las zonas lacustres y el litoral.

Salado explicó que esta obra es fruto del trabajo de una veintena de profesionales y entidades científicas durante 40 años.

En la investigación han colaborado Cristina Liñán, Yolanda del Rosal, Hipólito Collado, Gerd C. Weniger (Alemania), Diego Fernández, Sara Garcés (Portugal), Hugo Gomes (Portugal), Virginia Lattao (Portugal), Genevieve von Petzinger (Canadá), George Nash (Reino Unido), Pierluigi Rosina (Italia), Carmela Vaccaro (Italia), Quinfeng Shao (China), José Julio García, Hugo Alberto Mira e Itziar Merino.

Lenguaje claro

El libro está escrito para personas interesadas en la cultura, estudiantes y profesorado de enseñanzas secundarias. «Es un documento escrito en un lenguaje claro y accesible, profusamente ilustrado y con todas las referencias necesarias para la amplia comprensión cultural de los modos de vida de estos grupos que sobrevivieron hasta hace cuarenta mil años en nuestra tierra», dijo Salado.

En la obra se aborda por primera vez el poblamiento de estos grupos humanos desde una perspectiva territorial amplia, que permite comprender, a través de yacimientos y desde planteamientos actualizados, la importancia del sustrato demográfico, tecnológico y cultural de nuestros ancestros.

El texto aborda los modos de vida y registros de las sociedades neandertales en el sur de la Península Ibérica, el marco físico paleoambiental de la actual provincia de Málaga en el Paleolítico medio, los yacimientos arqueológicos con evidencias de Paleolítico medio en la provincia y las grafías de la transición, con los inicios del arte rupestre.

47 yacimientos en la provincia

Málaga estuvo en el origen del arte rupestre europeo, con una serie de grafías que se siguen analizando por parte de estos mismos grupos de investigación que participan en este libro. En cuanto a los yacimientos, se señalan 47 a lo largo y ancho de la provincia.

Pedro Cantalejo apuntó que, «si en Europa nunca hubo más de 6.000 o 7.000 neandertales vivos al mismo tiempo, y en Málaga contamos con 47 yacimientos documentados, eso sitúa a nuestra provincia en la vanguardia no solo de la investigación, sino también de la ocupación neandertal».

Con 208 páginas, abundante material gráfico, glosario de términos y códigos QR que permiten ampliar información sobre los yacimientos visitables, ‘Málaga Neandertal. Ruta por los orígenes de Málaga pretende acercar el conocimiento científico a la ciudadanía.

Difusión digital

La Diputación de Málaga sigue de cerca la evolución de los avances científicos y para ello creó la ‘Ruta por los orígenes de Málaga’, una herramienta de difusión digital que permite a la ciudadanía acceder y descargarse gratuitamente este tipo de publicaciones y documentación gráfica. Y este libro, que ya se puede encontrar en librerías, también se podrá obtener en formato digital (PDF) de manera gratuita.