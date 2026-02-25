El Gobierno tacha de "cifras de barra de bar" los 190 millones que la Junta prevé perder en Semana Santa

La Junta de Andalucía ha cifrado en 190 millones de euros el daño económico que podría sufrir la comunidad si no se restablece la conexión ferroviaria de cara a Semana Santa. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha advertido del “grave perjuicio” que, a su juicio, supone la desconexión ferroviaria con Málaga, y ha lamentado la “falta de información” por parte del Gobierno central sobre cuándo se reabrirá la línea.

Según ha señalado el responsable autonómico, la incertidumbre en torno al restablecimiento del servicio afecta directamente al turismo, a la movilidad y a la actividad económica en unas fechas clave para el sector, especialmente en destinos con alta demanda como la provincia de Málaga.

A estas declaraciones ha respondido el subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Salas, quien ha mostrado su sorpresa por las cifras difundidas desde la Junta y ha cuestionado la base del cálculo.

"Me sorprenden mucho esas pérdidas millonarias. No sé de dónde sacan las cifras, parecen sacadas de barra de bar más que otra cosa, porque el servicio de AVE con Madrid no está interrumpido. Sigue manteniéndose con Renfe, aunque con parada en bus en Antequera”, ha señalado.

En este sentido, Salas ha insistido en que la conexión con Madrid continúa operativa, aunque con modificaciones en el trayecto: "El Viernes de Dolores hay 21 rotaciones con Madrid, cifras récord en comparación a otro año. El servicio se sigue prestando y manteniendo. No entiendo de dónde sacan esas pérdidas millonarias”, ha afirmado.

Críticas a la Junta y a la gestión en la provincia

El subdelegado también ha reprochado la reacción del Gobierno andaluz ante este escenario y ha comparado la situación con otros episodios recientes: "No entiendo por qué no se puso el grito en el cielo cuando la carretera de Ronda se quedó cortada, dejando aislada la conexión Ronda–San Pedro, una carretera que era competencia suya, ni se ayudó a trabajadores ni a empresarios", ha manifestado.

Además, Salas ha asegurado que el anuncio del posible impacto económico responde a una estrategia política: “Es una forma de tapar la ineptitud del Gobierno de Moreno Bonilla en la provincia, que no cumple con las promesas de 2018: ni el tercer hospital, ni la autopista de Ronda, ni el metro al PTA. Se intenta tapar una actuación negligente en sanidad, que cada vez es peor. La actitud de Moreno Bonilla es negligente con la provincia", ha concluido.