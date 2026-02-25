Un grafiti de María Zambrano para su Estación de Málaga

Desde mayo del año pasado, la filósofa de Vélez María Zambrano tiene un nuevo soporte desde el que parece escrutar la vida e invita a pensar.

Se trata de un cuadro de 2,40 metros por 2,40 realizado con espráis por Nesuisr, el nombre con el que firma sus obras Guillermo López, un reconocido grafitero de 38 años nacido en Lugo y residente en Torremolinos desde hace 9 años, que cuenta con obras por toda España, pero también en el Reino Unido, Honduras y Guinea Ecuatorial.

«Mi madre se prejubiló aquí y acabé quedándome», explica a La Opinión. Nesuisr confiesa que empezó con el grafiti hace unos 22 años, «como cualquier chaval, haciendo el vándalo». Con el paso del tiempo fue imponiéndose el artista y como detalla, hace más de una década que vive de su arte, y compagina encargos como grandes murales, con exposiciones en galerías -en la actualidad, expone hasta el 27 de marzo en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos-.

Obra mural de Nesui SR en Fuengirola. / Facebook

Del retrato de la filósofa detalla: «Me gusta mucho María Zambrano, me llamaron para colaborar con La Casa Amarilla, y lo pinté ‘in situ’ en un día y medio», al tiempo que subraya que los retratos son un «pilar fundamental» en su obra.

Como informa a este diario Roy Laguna, director artístico del centro de arte La Casa Amarilla, el retrato de María Zambrano lo realizó el grafitero gallego el año pasado en el Centro Cultural de La Malagueta, dentro del proyecto RAMA (Ruedo de Arte Málaga). «Invitamos a 21 grafiteros a participar y nuestra idea es que pudieran hacer sus grafitis en la sala de exposiciones», resume.

La propuesta del Vialia

Como remarca, La Casa Amarilla les dio completa libertad. En el caso de Nesuisr, explica que «tuvo muy claro que quería hacer el retrato de María Zambrano y me pareció excelente. Fue el único que pintaba a un personaje histórico y la técnica de Nesui es espectacular. Por eso le dije que sería maravilloso que se pudiera colocar en el Vialia, en la Estación María Zambrano, para que pudieran exponerlo durante un tiempo».

Estación Málaga María Zambrano. / C.L

El director artístico hace hincapié además en que la obra realizada por Guillermo López «no es un cuadro en lienzo con un bastidor y un marco barroco sino un grafiti, una obra que perfectamente podría estar en la calle. Para nosotros sería un hito poner ese grafiti de un personaje tan importante para la ciudad de Málaga en la estación que lleva su nombre».

Como recalca Roy Laguna, de esta manera una figura tan reconocida y clásica como María Zambrano quedaría unida al arte urbano, a algo «tan contemporáneo como un grafiti».

La idea agrada también al propio Nesuisr, que señala que algo así le encantaría. «Sería un orgullo», confiesa. El artista ofrecería en un principio una cesión de cinco años, «pero se puede hablar» y ampliar la cesión, apunta.

Mural de la poetisa Remedillos López, obra de Nesui. / L.O.

Junto a La Casa Amarilla, que ha trasladado la propuesta, también lo ha hecho el Centro Cultural Deportivo y Recreativo Renfe, que ha enviado un escrito a la subdirectora de Estaciones Sur de Adif, informa el tesorero del colectivo Antonio Pérez. En el escrito se señala que la Estación María Zambrano sería «el mejor lugar» para exponer esta obra de arte.

Respuesta de Adif

Fuentes de Adif informaron a La Opinión de que han recibido la propuesta y que la decisión se tomará «en Madrid», donde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias tiene su sede social y los órganos de gobierno.