Interior deniega la condición de víctima del terrorismo a García Caparrós, asesinado por la policía en 1977

El Ministerio del Interior ha denegado la condición de víctima del terrorismo a Manuel José García Caparrós, el joven malagueño que falleció por un disparo de la policía militar durante la manifestación por la autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977, al considerar que no tiene encaje en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo.

En una carta de respuesta a la familia, la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija, califica los hechos en los que falleció Manuel Jesús García Caparrós como "execrables", al considerar que el principal cometido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debe ser "proteger a los ciudadanos".

La familia del joven sindicalista que murió asesinado el 4 de diciembre de 1977 a los 18 años durante una manifestación pro autonomía andaluza en Málaga se había dirigido a la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, dependiente del Ministerio del Interior, tras hacer lo propio antes con Presidencia del Gobierno.

En este sentido, la Dirección General rechaza que pueda ser indemnizado porque la ley exige que exista sentencia firme en la que se reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en la Ley. En el caso de que no exista tal sentencia, explican, se requiere que se hayan llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos.

Loli, una de las tres hermanas de Manuel José García Caparrós, coloca flores en la esquina donde murió, en una imagen de diciembre de 2025 / Álvaro Cabrera (EFE)

Expediente tramitado en 2007

La directora de Atención a las Víctimas pide disculpas por la demora en atender la solicitud de información de un primer escrito, alegando que han tenido que recopilar la información sobre el expediente tramitado en 2007 ante el Ministerio del Interior solicitando una indemnización por fallecimiento al amparo de la Ley 32/1999. "Esta solicitud fue inadmitida por extemporánea mediante resolución de fecha 30 de octubre de 2007, sin que conste que la resolución administrativa fuese recurrida judicialmente", señalan en esta carta a la familia de García Caparrós.

Dicho esto, la Oficina dependiente del Ministerio del Interior recuerda que la actual Ley 29/2011 contempla ayudas o condecoraciones para quienes hayan sufrido daños como consecuencia de una acción terrorista, pero cuando son cometidas por "personas integradas en organizaciones o grupos criminales que tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública". También para cuando se cometan actos dirigidos a alcanzar estos fines "aun cuando sus responsables no sean personas integradas en dichas organizaciones o grupos criminales".

Por este motivo, la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo rechaza la indemnización para este joven sindicalista malagueño, añadiendo que esta decisión se adopta "aun siendo unos hechos de una gravedad extrema, teniendo en cuenta que el cometido principal de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado es la protección de los ciudadanos y el libre ejercicio de sus derechos".

La portavoz adjunta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía / Joaquín Corchero (EP)

Adelante pide la dimisión de Marlaska

Las reacciones no se han hecho esperar y Adelante Andalucía ha pedido la "dimisión" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por "ignorar" la petición para que Manuel José García Caparrós sea considerado como víctima del terrorismo. En una rueda de prensa en el Parlamento, la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza, se ha pronunciado así tras saberse que el Ministerio del Interior ha denegado la condición de víctima del terrorismo a Manuel José García Caparrós al considerar que no tiene encaje en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo, según han trasladado desde dicho departamento del Gobierno en una carta de respuesta a la familia de dicho joven malagueño, que ha avanzado este miércoles 'eldiario.es'.

Begoña Iza ha considerado que "es una vergüenza que el Gobierno más progresista de la Historia, como les gusta a ellos denominarse, a las puertas del 28 de febrero, del día de Andalucía", y "después de haber dado vueltas y enredado a la familia, no le conceda a Caparrós la condición de víctima de terrorismo de Estado".

La diputada de Adelante ha considerado que de esta decisión "hay dos responsables", que son, "por una parte, el Gobierno, por ignorar a Andalucía" y a la familia de García Caparrós a la hora de atender dicha petición, y, por otra parte, el ministro del Interior, al que Begoña Iza ha señalado como "clarísimo responsable" de esta decisión. Por eso, la parlamentaria ha reclamado la dimisión de Marlaska "por desoír el sentir de los andaluces", y se ha preguntado si también van a pedir la renuncia del ministro "esos partidos que han hecho de la lucha por Caparrós una bandera todos estos años, y que ahora forman parte" del Gobierno de España --de coalición entre el PSOE y Sumar-- que se reivindica como el "más progresista", pero que "no está dando las respuestas que necesitamos".

En esa línea, Begoña Iza se ha preguntado si los representantes de Adelante Andalucía serán "los únicos con valor para pedir lo que es justo, la reparación para Caparrós y, si no se hace, la dimisión de Marlaska por no responder a las necesidades del pueblo andaluz", ha finalizado.