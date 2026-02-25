La Junta cifra en 190 millones el daño económico en Andalucía si no hay trenes en Semana Santa

La Junta de Andalucía mostró este martes su preocupación por el impacto que la falta de conexiones ferroviarias con Andalucía puede tener en la ya cercana Semana Santa, una fecha que además depende en mayor medida del mercado nacional, cifrando ese daño en hasta 190 millones de euros. Así lo aseguró el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, que advirtió del grave perjuicio que supondría para el sector turístico de la comunidad, señalando el sector ya se encuentra «entre un 20 y un 30% en disminución» de reservas de cara a esa fecha tan señalada, un porcentaje que en el caso de la provincia de Málaga se puede elevar hasta un 35%, como ya publicó este periódico.

Preocupación por la falta de conexiones ferroviarias con Andalucía en Semana Santa / Francis Silva

Las previsiones "no son halagüeñas"

«Estamos esperando que la situación se pueda ir arreglando a medida que vaya llegando la fecha de la Semana Santa», indicó Bernal, que admitió que las previsiones «no son halagüeñas» porque el sector turístico necesita de una planificación y de una previsión. Y ha añadido que «la ausencia de información y de datos claros por parte del Gobierno de España en cuanto a cuándo va a estar arreglada y en servicio, esa línea, esa conexión con Málaga, pues no la conocemos».

«Esto de ‘a principios de marzo’, pero después cambio la fecha... pues obviamente no es lo mejor para el sector», criticó ayer en Málaga el consejero de Turismo, que señaló que «en unas primeras cifras y teniendo en cuenta cuáles eran los diferenciales de contratación y de reservas en este año con respecto al año pasado, que el año pasado tampoco fue especialmente una buena Semana Santa, pues estamos entre un 20-30% de disminución en cuanto a esas cifras».

«Una primera aproximación nos hace pensar que perderíamos en torno a 190 millones de euros como consecuencia de la ausencia de una conexión en un momento en el que, además, el mercado nacional es el primer mercado en estas fechas», expuso.

Bernal: "Si no existe conexión ferroviaria, tendremos unos grandes perjuicios económicos" / Álex Zea

"No existe conexión ferroviaria"

«Si no estamos conectados con el resto de España, porque esa conexión obviamente está ahora mismo rota, no existe conexión ferroviaria, pues tendremos unos grandes perjuicios», insistió Bernal. El consejero de Turismo dijo que el turismo es la «industria de la felicidad», si bien añadió que «también es la industria de la seguridad y de la confianza», punto en el que consideró que «lo que está pasando precisamente no alienta o no ayuda a esa concepción, a esa visión de la seguridad y la confianza relacionada con la actividad turística»

Así, el consejero pidió al Gobierno de España «que dé concreciones y que dé certidumbres. Lo que no necesitamos son patadas hacia adelante en una industria que inicia el año turístico precisamente ahora».

Y dijo que esta petición al Ejecutivo central no es solo por las desconexiones ferroviarias, sino que también aludió a los graves problemas que sufren los municipios del litoral afectados por el tren de borrascas. Bernal exigió al Gobierno de España que «se ponga las pilas» tanto en conexiones ferroviarias e infraestructuras, como en costas y reposición del litoral, punto en el que ha valorado la puesta en marcha por parte de la Junta del Plan Andalucía Actúa con una inversión de 1.780 millones de euros en una primera instancia.

«Y también desde la empresa pública de Turismo Andaluz y desde la Consejería vamos a llevar a cabo los planes que estamos ya preparando para hacer una promoción especial de estos territorios», incidió.

Varias personas se acercan a la estación María Zambrano / Álex Zea

Caída de las reservas

Por otro lado, la vicesecretaria del PP de Málaga y senadora, Lucía Yeves, preguntó ayer al Gobierno de España qué medidas va a implementar para compensar las pérdidas millonarias en el sector turístico de Málaga por la desconexión del AVE desde hace más de un mes. La dirigente ‘popular’ advirtió de que el sector turístico «ya habla de una caída de las reservas del 35% de cara a la Semana Santa» y, como Bernal, exigió al Ejecutivo de Sánchez un plan de choque para poner las playas a punto ante la inminente llegada de visitantes.

«Nos preocupa que el Gobierno no se plantee impulsar medidas para ayudar al sector de una provincia eminentemente turística como Málaga; estamos hablando de la principal industria, con un impacto económico que supera los 21.800 millones de euros al año», explicó, alertando de que el sector turístico se ha visto afectado tanto por los temporales de febrero, como por la desconexión del AVE y el mal estado de las playas.

De este modo, Yeves instó al ministro de Transportes, Óscar Puente, a que, «con la mayor diligencia posible, arregle de una vez por todas el talud derrumbado en Álora por el temporal», que mantiene a Málaga sin conexión directa por AVE, obligando a los usuarios a combinar autobús y tren, y alargando el recorrido más allá de las cuatro horas de viaje.

"Más retrasos de toda España"

«La provincia ha pasado, en siete años, de tener una conexión por Alta Velocidad con Madrid envidiable a posicionarse como la línea con más retrasos de toda España. Pero esto no nos pilla por sorpresa, dada la escalada de averías, retrasos y cancelaciones que sufre la red ferroviaria de la provincia», subrayó.

La senadora recordó que, según los propios hosteleros, las pérdidas por este «aislamiento ferroviario» han superado ya la barrera de los 300 millones para un sector «clave en la economía malagueña»: «El turismo aporta a la caja común gran parte de los más de 6.000 millones de euros que Montero recauda al año en impuestos en Málaga, por lo que nos preocupa la desidia de un Gobierno sectario que viene castigándolo desde hace años, tal y como vemos en materia de playas», apostilló.