Precio de la viviendaEdificio de CorreosAlquiler de garajesParque hinchableUnicaja baloncestoAtropello en MálagaReservas Semana SantaCucarachas y trenes
Málaga amplía el horario de terrazas en zonas ZAS en fechas señaladas

El Ayuntamiento malagueño permitirá a los establecimientos extender su horario hasta las 2:00 horas en fechas concretas de 2026

El Ayuntamiento de Málaga aprueba la excepción al régimen de horario reducido de terrazas

El Ayuntamiento de Málaga aprueba la excepción al régimen de horario reducido de terrazas / l.o.

Ignacio A. Castillo

Ignacio A. Castillo

Málaga

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado, como cada año y conforme a la normativa, la excepción al régimen de horario reducido de terrazas en entornos declarados como ZAS (Zonas Acústicamente Saturadas) para determinados días señalados de 2026. La medida se adopta a petición de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) y afecta a los distritos Centro y Teatinos, y de forma limitada a Carretera de Cádiz.

Ampliación de los horarios

En Centro y Teatinos se autoriza la ampliación del horario desde las 00.00 horas en varias fechas vinculadas a festivos, puentes y eventos: 28 de febrero y 1 de marzo (Día de Andalucía); 1, 2 y 3 de mayo (puente del 1 de mayo); 16 y 17 de mayo (Noche en Blanco); 10, 11 y 12 de octubre (puente del Día de la Hispanidad); 1 y 2 de noviembre (puente de Todos los Santos); 5, 6, 7 y 8 de diciembre (puente de la Constitución y la Inmaculada), además de 12, 13, 19 y 20 de diciembre por distintas celebraciones navideñas.

En Carretera de Cádiz, la excepción se aplicará exclusivamente en diciembre: del 5 al 8 y los días 12, 13, 19 y 20.

Bares y terrazas hosteleras en la zona de Teatinos

En ningún caso se podrá servir en terraza más allá de las 2:00 horas / ARCINIEGA

Respetar las condiciones

El Consistorio malagueño recuerda que los establecimientos deberán respetar las condiciones de ocupación autorizadas y la normativa acústica y de vía pública. En ningún caso se podrá servir en terraza más allá de las 2:00 horas, y el espacio deberá quedar desalojado y recogido en un máximo de 30 minutos.

TEMAS

