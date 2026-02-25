Málaga amplía el horario de terrazas en zonas ZAS en fechas señaladas

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado, como cada año y conforme a la normativa, la excepción al régimen de horario reducido de terrazas en entornos declarados como ZAS (Zonas Acústicamente Saturadas) para determinados días señalados de 2026. La medida se adopta a petición de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) y afecta a los distritos Centro y Teatinos, y de forma limitada a Carretera de Cádiz.

Ampliación de los horarios

En Centro y Teatinos se autoriza la ampliación del horario desde las 00.00 horas en varias fechas vinculadas a festivos, puentes y eventos: 28 de febrero y 1 de marzo (Día de Andalucía); 1, 2 y 3 de mayo (puente del 1 de mayo); 16 y 17 de mayo (Noche en Blanco); 10, 11 y 12 de octubre (puente del Día de la Hispanidad); 1 y 2 de noviembre (puente de Todos los Santos); 5, 6, 7 y 8 de diciembre (puente de la Constitución y la Inmaculada), además de 12, 13, 19 y 20 de diciembre por distintas celebraciones navideñas.

En Carretera de Cádiz, la excepción se aplicará exclusivamente en diciembre: del 5 al 8 y los días 12, 13, 19 y 20.

En ningún caso se podrá servir en terraza más allá de las 2:00 horas / ARCINIEGA

Respetar las condiciones

El Consistorio malagueño recuerda que los establecimientos deberán respetar las condiciones de ocupación autorizadas y la normativa acústica y de vía pública. En ningún caso se podrá servir en terraza más allá de las 2:00 horas, y el espacio deberá quedar desalojado y recogido en un máximo de 30 minutos.