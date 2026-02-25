Málaga seguirá sin AVE directo a Madrid, al menos hasta el 23 de marzo

Málaga seguirá sin conexión directa vía tren con Madrid. Según han confirmado fuentes de Adif, la reanudación de la conexión AVE entre Málaga y la capital española no se producirá hasta al menos el próximo 23 de marzo de 2026.

A pesar de que inicialmente se esperaba que la conexión se restableciera a principios de febrero, los efectos de las borrascas que afectaron la región impidieron la reapertura de la línea. Las fuertes lluvias dejaron un alud de tierra que sepultó las vías en los alrededores de Álora, lo que han dificultado la normalización de los servicios.

El servicio de tren de alta velocidad entre Madrid y Andalucía volvió a operar el 17 de febrero, después de casi un mes de suspensión, pero con limitaciones. A pesar de la reactivación parcial de los trenes, la conexión directa entre Málaga y Madrid sigue sin estar disponible.

Renfe ha implementado un plan alternativo que incluye un trayecto combinado de autobús y tren: los pasajeros viajarán en autobús hasta Antequera y, desde allí, tomarán un tren hacia su destino.

Iryo, la operadora de trenes, ha informado que los billetes correspondientes a los trayectos cancelados hasta el 22 de marzo serán automáticamente anulados y reembolsados por la misma vía de pago utilizada para su compra.

Quejas por la falta de transparencia

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha expresado su malestar ante la falta de información y la falta de transparencia por parte del Ministerio de Transportes y Adif. Salado lamentó el nuevo retraso en la reanudación de la conexión directa entre Málaga y Madrid, que estaba inicialmente prevista para principios de este año.

“Es incomprensible que a estas alturas, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, no tengamos información precisa sobre el regreso a la normalidad en la alta velocidad”, señaló Salado. Además, advirtió sobre el impacto económico de la situación: “Esta falta de rigor no solo afecta al turismo y al sector hotelero, sino también a la economía local y a las empresas malagueñas”.

Según un estudio realizado por Turismo Costa del Sol y la Diputación de Málaga, el impacto económico del cierre temporal de la línea de alta velocidad Málaga-Madrid hasta marzo se estimó en 109 millones de euros, cifra que, con este nuevo retraso, podría incrementarse considerablemente.

Reacciones políticas

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, también criticó la falta de transparencia por parte del Gobierno, denunciando que la crisis ferroviaria está afectando la reputación del servicio de alta velocidad: “La incertidumbre y el daño reputacional son irreparables”, afirmó Carmona. Además, subrayó que esta situación pone en riesgo no solo la temporada turística, sino también la imagen de un servicio que hasta hace pocos años era considerado ejemplar.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, también exigió que, cuando se recupere la actividad con normalidad, se implementen beneficios fiscales para las empresas afectadas por la pérdida de ingresos.