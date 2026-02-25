Ana Mena, Bernardo Quintero y María Torres: los malagueños que recibirán las medallas de Andalucía

Tres malagueños serán reconocidos este 28 de febrero con las Medallas de Andalucía. Estas designaciones, promovidas por la Junta de Andalucía para reconocer a personas e instituciones destacadas de la comunidad, han recaído en los malagueños Ana Mena, Bernando Quintero y María Torres, entre otras figuras andaluzas.

Ana Mena

La cantante, modelo y actriz Ana Mena recibe la Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio, junto a José Antonio Morante de la Puebla. Originaria de Estepona, comenzó su carrera en 2007 con solo 10 años. Su vocación y aptitudes para la música afloraron desde muy temprana edad con la publicación en 2007 de su primer sencillo, con tan sólo 10 años, y desde ahí ha trabajado en la gran y pequeña pantalla, además de impulsar una carrera como cantante

Su faceta como actriz despegó en 2009, cuando fue elegida para interpretar a la estrella infantil Marisol en la miniserie 'Marisol, la película'. El director Pedro Almodóvar la escogió dos años después para el papel de hija de Antonio Banderas en 'La piel que habito', pasando también a la pequeña pantalla con su aparición en series, además de ganar el concurso 'My Camp Rock 2' (2010), de Disney Channel, y presentado en 2012 el Festival de Cine de Málaga.

De Málaga pa' 'Madrid City': Ana Mena cierra ciclo y solo se casa con su público. / L.O

Su álbum debut, 'Index', salió en 2018, año en el que también ganó popularidad en Italia, participando en 2020 con el tema 'Una volta ancora'.

En 2023, lanzó su segundo álbum de estudio, 'Bellodrama', con el que ganó el Disco de Platino en España. Un éxito al que se han sumado otros reconocimientos gracias a sus singles que la han hecho reconocida internacionalmente.

Bernardo Quintero Ramírez

Bernardo Quintero, galardonado junto a Sandra Golpe con las Medallas de Andalucía de las Humanidades y las Letras, es un "exponente claro de cómo la educación pública, el tesón y la constancia posibilitan el ascenso social, académico y profesional", según afirma. Este ingeniero nacido en Vélez-Málaga en 1973 es en la actualidad el director de Ciberseguridad de Google (Google Safety Engineering Centers - GSEC) y uno de los pilares fundamentales para la apuesta del gigante informático por Andalucía a través de Google for Málaga.

Capaz de programar de forma autodidacta con un viejo ZX Spectrum a los diez años, obtuvo matrícula de Honor en COU y fue becado en la Universidad de Málaga, institución de la cual es doctor honoris causa desde 2025. Diploma de Experto Universitario en Ingeniería Inversa e Inteligencia del Malware por la UMA, fue declarado hijo predilecto de Vélez-Málaga en 2025 y cuenta con innumerables reconocimientos a nivel internacional, nacional y autonómico, como la Bandera de Andalucía de Málaga de 2021.

Bernardo Quintero, fundador de Virus Total y responsable del Centro de Ciberseguridad de Google en Málaga, situado en el paseo de la Farola. / FRANCIS SILVA / LMA_EXTERNAS

En 1998 fundó Hispasec, empresa pionera en el sector de la ciberseguridad en España con sede en Málaga. Pocos años más tarde, en 2004, puso en marcha VirusTotal, un portal web colaborativo que agregaba numerosos productos antivirus y motores de análisis en línea y en modo abierto y gratuito para identificar todo tipo de virus informáticos y localizar, en tiempo récord, su antivirus. Gracias a su trabajo, fue elegido durante cinco años consecutivos (desde 2007 a 2012) como el profesional más valorado por la multinacional Microsoft.

Es autor del libro 'Infectado: del Spectrum a Google, el camino de un emprendedor accidental', donde cuenta su trayectoria.

María Torres García

María Torres García, originaria de Málaga y con una larga trayectoria en el kárate, recibe la Medalla de Andalucía del Deporte.

Es una deportista de alto nivel que compite en la modalidad de kumite (+68 kilogramos), acumulando cuatro medallas mundiales y subiéndose al podio en tres torneos consecutivos, consiguiendo ser la primera española en lograr un campeonato del mundo individual en esta disciplina, logrado en Dubái 2021. Dos años más tarde, en Budapest, alcanzó el oro por equipos, convirtiéndose así en doble campeona mundial, cita donde logró además la plata en el torneo individual. Su colección de medallas mundiales se completa con el bronce por equipos cosechado en Madrid 2018, su primer éxito internacional.

Esta malagueña, número uno del mundo de su categoría, se inició en el kárate con tan sólo tres años en su Málaga natal, donde sigue residiendo actualmente, entrenada por su padre y sensei, Eugenio Torres, campeón de Europa de kárate kumite en cinco ocasiones.

María Torres posa con la medalla de plata en los Juegos Mundiales. / Federación Española de Karate

En el ámbito internacional, la karateca fue abanderada de la selección española en los Juegos Mundiales de Chengdu (China) de 2025 -la máxima competición de los deportes no olímpicos-, donde pudo revalidar la medalla de plata lograda tres años atrás en Birminghan (Estados Unidos). Además, acumula dos títulos consecutivos, en los años 2024 y 2025, del Grand Winner, lo que le valió cerrar el año como líder de la clasificación mundial individual, siendo la primera española en alcanzar este hito. Cuenta asimismo con dos metales de bronce en campeonatos de Europa, concretamente, en Gaziantep (Turquía) 2022 -por equipos- y Ereván (Armenia) -individual-.

También despliega su otra gran pasión como profesora honoraria de la Universidad de Málaga, donde imparte clases de lucha.

Hijos Pedilectos

El Consejo de Gobierno ha aprobado los decretos por los que se acuerdan los nombramientos del cantante onubense Manuel Carrasco Galloso y de la actriz sevillana María de la Paz Campos Trigo, Paz Vega, con los títulos de Hijo Predilecto e Hija Predilecta de Andalucía.

De igual modo, el Consejo de Gobierno también ha designado a las personas e instituciones que recibirán el resto de las distinciones en la ceremonia oficial del Día de Andalucía, que tendrá lugar el próximo sábado 28 de Febrero en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Así, la Medalla Manuel Clavero Arévalo, que se concede en reconocimiento a la especial trayectoria en defensa y fomento del interés general de Andalucía, ha recaído en el Museo de la Autonomía de Andalucía, que tiene su sede entre los municipios sevillanos de Coria del Río y La Puebla del Río.

Resto de las distinciones

- Medallas de Andalucía de las Humanidades y las Letras: Sandra Golpe y Bernardo Quintero

- Medalla de Andalucía de las Artes: Cantores de Híspalis

- Medallas de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio: José Antonio Morante de la Puebla y Ana Mena

- Medallas de Andalucía del Deporte: Olga Carmona y María Torres

- Medalla de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia: Pueblo de Adamuz

- Medallas de Andalucía de la Economía y la Empresa: Raúl Berdonés y Ana Requena

- Medallas de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud: Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos y Rosa María Rodríguez Domínguez

- Medallas a la Proyección de Andalucía: Eva González y Juvencio Maeztu

- Medalla de Andalucía al Mérito Medioambiental: Luis Bolaños