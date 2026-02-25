La Policía Nacional conmemora 202 años de servicio a la ciudadanía con un acto en Málaga

Este miércoles han tenido lugar los actos con motivo de la celebración del 202º aniversario de la creación de la institución. Durante los actos conmemorativos, en los que ha participado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha subrayado la labor “satisfactoria” de la Policía Nacional, destacando su contribución a la seguridad de la provincia. También ha participado el comisario principal jefe provincial, Roberto Rodríguez.

Salas ha recordado que la Policía es una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía, lo que pone de manifiesto el reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de sus agentes.

Momento de la condecoración a policías en el 202 aniversario de la Policía Nacional / l.o.

Pilar fundamental de la Democracia

El subdelegado destacó el compromiso de la Policía con la comunidad, poniendo en valor su dedicación, que convierte a la institución en "uno de los pilares fundamentales de la Democracia". Salas recordó que la labor de la Policía Nacional va más allá de la persecución del delito, ya que también se encarga de proteger a los más vulnerables, como las víctimas de violencia de género o la trata de seres humanos, así como de brindar apoyo en situaciones de emergencia, como las que provocan fenómenos meteorológicos extremos. Además, resaltó la colaboración con la sociedad y la prevención del crimen en los centros educativos.

El subdelegado del Gobierno en su intervención durante el aniversario de la Policía Nacional / l.o.

"Provincia segura"

A lo largo de su intervención, Javier Salas reiteró que Málaga es una “provincia segura”, destacando una disminución en las infracciones que más preocupan a la sociedad, como los delitos contra el patrimonio. Según los datos de 2025, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones cayeron un 22,6%, y los robos en viviendas bajaron un 23,9%. También se redujeron los hurtos en un 4%. Asimismo, la alta tasa de resolución de casos refleja el esfuerzo de la Policía.

El subdelegado destacó la intervención de la Policía en la incautación de más de 87 toneladas de droga, la detención de más de 1.100 delincuentes y la desarticulación de cerca de un centenar de grupos organizados. Además, mencionó que se han esclarecido 15 homicidios, lo que resalta el trabajo continuo y eficaz de la institución.

Otro aspecto que resaltó Salas fue el crecimiento de la Policía Nacional en Málaga, cuya plantilla ha aumentado un 25,7% desde 2018, alcanzando casi los 4.000 efectivos, una cifra sin precedentes. El subdelegado también ratificó el compromiso del Gobierno con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, asegurando que se continuará incrementando el número de efectivos, la dotación de tecnología, vehículos y medios de protección, tal como se ha venido haciendo en los últimos años.

Exposición con motivo del aniversario de la Policía Nacional / l.o.

Distinciones

Durante el acto, 71 miembros de la Policía Nacional, tanto activos como jubilados, fueron reconocidos con diversas distinciones, incluyendo 4 medallas por su trayectoria, 15 medallas a jubilados, 15 medallas al mérito policial y 37 reconocimientos a aquellos que, según Salas, merecen agradecimiento por su dedicación durante tantos años.

Noticias relacionadas

Finalmente, el subdelegado rindió un homenaje especial a Antonio Ramos, el agente fallecido trágicamente en junio al ser embestido por un vehículo de atracadores mientras regresaba a su casa tras su jornada laboral. Salas recordó también a todos los compañeros caídos en el ejercicio de su deber.