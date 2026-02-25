Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere TejeroTrenes AVEMedallas de AndalucíaVenta de MálagaAeropuerto de MálagaEntradas agotadas Málaga CFAve Málaga-MadridGarcía Caparrós
instagramlinkedin

Gastronomía

Premios Sabor a Málaga 2026 al mejor aceite de oliva: ganadores y accésits del mejor AOVE

Los aceites ganadores han sido, en la modalidad de frutado verde intenso, Finca La Torre Hojiblanca; en la modalidad de frutado verde medio, Coupage Aceites de Ardales y en la modalidad de frutado maduro, Finca La Torre Arbequina

Los premios Sabor a Málaga que reconocen a los mejores aceites de oliva virgen extra de la provincia

Los premios Sabor a Málaga que reconocen a los mejores aceites de oliva virgen extra de la provincia / La Opinión

La Opinión

Málaga

Los XXIV Premios Sabor a Málaga al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) de la provincia, impulsados por la Diputación de Málaga, ya tienen ganadores y accésits en sus tres categorías —frutado verde intenso, frutado verde medio y frutado maduro—, con un reconocimiento que busca promocionar los mejores AOVE malagueños, estimular la elaboración de aceites de calidad y reforzar su presencia en el circuito de promoción de Sabor a Málaga en ferias y eventos dentro y fuera de España.

Ganadores de los XXIV Premios Sabor a Málaga (AOVE)

Los aceites ganadores han sido, en la modalidad de frutado verde intenso, Finca La Torre Hojiblanca (almazara Finca La Torre); en la modalidad de frutado verde medio, Coupage Aceites de Ardales (Bravoliva), y en la modalidad de frutado maduro, Finca La Torre Arbequina (Finca La Torre).

Accésits: qué aceites han sido reconocidos

Además, se han otorgado tres accésits. El primero, en la modalidad de Frutado Verde Intenso al aceite La Laguna de Fuente de Piedra, de la variedad de aceituna picual; el segundo accésit en la modalidad de Frutado Verde Medio ha sido para el aceite La Laguna de Fuente de Piedra, de la variedad de aceituna vidueña, ambos de la almazara El Labrador, del municipio de Fuente de Piedra. Y el tercer accésit en la modalidad de Frutado Maduro ha sido para el aceite Malaca Vetus, de la variedad de aceituna hojiblanca, correspondiente a la almazara Hacienda de Colchado.

Los aceites ganadores han sido, en la modalidad de frutado verde intenso, Finca La Torre Hojiblanca (almazara Finca La Torre); en la modalidad de frutado verde medio, Coupage Aceites de Ardales (Bravoliva), y en la modalidad de frutado maduro, Finca La Torre Arbequina (Finca La Torre).

Los aceites ganadores han sido, en la modalidad de frutado verde intenso, Finca La Torre Hojiblanca (almazara Finca La Torre); en la modalidad de frutado verde medio, Coupage Aceites de Ardales (Bravoliva), y en la modalidad de frutado maduro, Finca La Torre Arbequina (Finca La Torre). / L. O.

Premios económicos y promoción en ferias

Cada AOVE ganador ha sido premiado con 9.500 euros y los accésits se repartirán un premio de 2.850 euros, en concepto de adquisición de lotes de los aceites galardonados para fines promocionales, ya que el premio también supone entrar en el circuito de promoción de Sabor a Málaga en ferias y eventos provinciales, nacionales e internacionales.

Noticias relacionadas y más

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado la “enorme calidad” de las 22 variedades de aceite presentadas por una docena de almazaras de toda la provincia, procedentes de un total de 10 municipios: Alhaurín el Grande, Álora, Antequera, Ardales, Cuevas de San Marcos, Fuente de Piedra, Periana, Ronda, Sierra de Yeguas y Teba.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado: el mercadillo más grande de Málaga ya tiene fecha y contará con animaciones, 'foodtrucks' y talleres para toda la familia
  2. Cortes de tráfico en Málaga este sábado 21 de febrero: horarios y calles afectadas
  3. Con Málaga pide retirar las licencias de discotecas en edificios residenciales del Centro
  4. El refugio natural de Málaga para comer con niños entre animales, tiro con arco y paredes de escalada
  5. El pueblo de Málaga que celebra la fiesta de la 'sopa de los siete ramales' con degustaciones, dulces y mercadillo: ideal para visitar con niños
  6. Teatinos: el fin de que los vecinos mantengan las zonas verdes, más cerca
  7. Este desconocido pueblo de la Serranía de Ronda tiene los mejores espárragos y ofrece catas, cocina en directo y excursiones este fin de semana
  8. Luz verde para un hotel de lujo en el antiguo edificio de Correos de Málaga

Marlaska aboga por cambiar otra vez la Ley de Memoria para reconocer a García Caparrós como víctima del terrorismo

Marlaska aboga por cambiar otra vez la Ley de Memoria para reconocer a García Caparrós como víctima del terrorismo

Premios Sabor a Málaga 2026 al mejor aceite de oliva: ganadores y accésits del mejor AOVE

Premios Sabor a Málaga 2026 al mejor aceite de oliva: ganadores y accésits del mejor AOVE

11 colectivos vecinales de Málaga Este se agrupan en Marea Este

11 colectivos vecinales de Málaga Este se agrupan en Marea Este

Un centenar de personas contactan con la Guardia Civil tras las difusión del retrato robot de la mujer de la maleta de Benahavís

Un centenar de personas contactan con la Guardia Civil tras las difusión del retrato robot de la mujer de la maleta de Benahavís

Málaga seguirá sin AVE directo a Madrid, al menos hasta el 23 de marzo

Málaga seguirá sin AVE directo a Madrid, al menos hasta el 23 de marzo

Iryo suspende temporalmente a 40 trabajadores en Málaga tras la anulación de la ruta ferroviaria a Madrid

Iryo suspende temporalmente a 40 trabajadores en Málaga tras la anulación de la ruta ferroviaria a Madrid

La Policía Nacional conmemora 202 años de servicio a la ciudadanía con un acto en Málaga

La Policía Nacional conmemora 202 años de servicio a la ciudadanía con un acto en Málaga

Aena invertirá 829,7 millones de euros en el Aeropuerto de Málaga entre 2027 y 2031

Aena invertirá 829,7 millones de euros en el Aeropuerto de Málaga entre 2027 y 2031
Tracking Pixel Contents