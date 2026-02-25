Premios Sabor a Málaga 2026 al mejor aceite de oliva: ganadores y accésits del mejor AOVE

Los XXIV Premios Sabor a Málaga al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) de la provincia, impulsados por la Diputación de Málaga, ya tienen ganadores y accésits en sus tres categorías —frutado verde intenso, frutado verde medio y frutado maduro—, con un reconocimiento que busca promocionar los mejores AOVE malagueños, estimular la elaboración de aceites de calidad y reforzar su presencia en el circuito de promoción de Sabor a Málaga en ferias y eventos dentro y fuera de España.

Ganadores de los XXIV Premios Sabor a Málaga (AOVE)

Los aceites ganadores han sido, en la modalidad de frutado verde intenso, Finca La Torre Hojiblanca (almazara Finca La Torre); en la modalidad de frutado verde medio, Coupage Aceites de Ardales (Bravoliva), y en la modalidad de frutado maduro, Finca La Torre Arbequina (Finca La Torre).

Accésits: qué aceites han sido reconocidos

Además, se han otorgado tres accésits. El primero, en la modalidad de Frutado Verde Intenso al aceite La Laguna de Fuente de Piedra, de la variedad de aceituna picual; el segundo accésit en la modalidad de Frutado Verde Medio ha sido para el aceite La Laguna de Fuente de Piedra, de la variedad de aceituna vidueña, ambos de la almazara El Labrador, del municipio de Fuente de Piedra. Y el tercer accésit en la modalidad de Frutado Maduro ha sido para el aceite Malaca Vetus, de la variedad de aceituna hojiblanca, correspondiente a la almazara Hacienda de Colchado.

Los aceites ganadores han sido, en la modalidad de frutado verde intenso, Finca La Torre Hojiblanca (almazara Finca La Torre); en la modalidad de frutado verde medio, Coupage Aceites de Ardales (Bravoliva), y en la modalidad de frutado maduro, Finca La Torre Arbequina (Finca La Torre). / L. O.

Premios económicos y promoción en ferias

Cada AOVE ganador ha sido premiado con 9.500 euros y los accésits se repartirán un premio de 2.850 euros, en concepto de adquisición de lotes de los aceites galardonados para fines promocionales, ya que el premio también supone entrar en el circuito de promoción de Sabor a Málaga en ferias y eventos provinciales, nacionales e internacionales.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado la “enorme calidad” de las 22 variedades de aceite presentadas por una docena de almazaras de toda la provincia, procedentes de un total de 10 municipios: Alhaurín el Grande, Álora, Antequera, Ardales, Cuevas de San Marcos, Fuente de Piedra, Periana, Ronda, Sierra de Yeguas y Teba.