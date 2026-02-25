La receta definitiva del chef malagueño Dani García para hacer la mejor tortilla de patatas del mundo: los cuatro ingredientes necesarios para hacerla

La tortilla de patatas es uno de los mayores tesoros y emblemas de la gastronomía española, conocida y admirada en el mundo entero por su sabor y textura. Y para crear la mejor tortilla del mundo, el chef marbellí Dani García ha querido revelar los únicos cuatro ingredientes que hay que utilizar, ya que añadir cualquier otro es "adulterarla".

El chef ha mostrado su secreto para hacer la mejor tortilla de patatas en el programa de Pablo Motos 'El Hormiguero', en el que ha querido desentrañar la receta que también incluye en su libro 'Cocina en casa como Dani', que acaba de publicar.

La polémica de la cebolla en la tortilla

Lo primero que ha querido atajar es la constante disputa sobre si la tortilla debería o no llevar cebolla, un aspecto sobre el que García ha sido tajante: "Sin cebolla, es una polémica absurda".

Para el cocinero, la cebolla no se encuentra entre los ingredientes que se deben utilizar para crear estas tortillas: "Para hacer bien una tortilla de patatas, hay cuatro ingredientes: sal, aceite de oliva, patatas y huevo. Punto".

Por ello, el malagueño ha asegurado que cualquier otro producto que se añada a la mezcla no hace más que empeorar la creación: "A partir de ahí, es adulterarla. Cebolla, pimiento, chorizo, lo que quieras... Pero es adulterarla".

El secreto de Dani García para una tortilla perfecta

De ese modo, uno de los grandes secretos de la tortilla de patatas del marbellí es el uso de solo estos cuatro ingredientes. Pero, además, cuenta con otro truco que ha convertido su tortilla de patatas en una de las más aclamadas del país.

"Después de hacer la masa de la tortilla en sí, que también tiene su cosita, lo que añadimos es una mayonesa de aceite de oliva, que al final es huevo, aceite de oliva y sal, que forma parte de los ingredientes de la tortilla", ha afirmado el cocinero.

Con esta incorporación, el chef no rompe su lema de "solo cuatro ingredientes", ya que esta mayonesa se crea únicamente con huevo, aceite y sal, pero consigue darle "una frescura y un sabor a aceite de oliva puro y único".

"La mayonesa la monto con aceite de oliva y, cuando tú te la comes, notas en el retrogusto una pureza y un sabor único a patata, huevo y a aceite de oliva, a lo que tiene que saber una tortilla", ha añadido el experto.

El truco para que la tortilla no se tueste

Durante el programa, García ha explicado que para que su tortilla mantenga su color amarillento, sin que se tueste en exceso, ha encontrado una curiosa solución: echar un poco de mantequilla a la sartén a la hora de cuajar la tortilla.

"Pero solo para cuajarla, no va dentro, y la razón es porque a mí me gusta la tortilla blanquita, no me gusta el tostado, y el aceite de oliva trasmite muy rápido el calor. Entonces, cuando le echas aceite de oliva, cuando se cuaja, tiene color seguro y no me gusta", ha relatado.

Por ello, con este detalle de la mantequilla, el huevo no llega a tostarse, lo que permite que la tortilla mantenga el sabor y "la pureza de la patata, el huevo y el aceite de oliva".