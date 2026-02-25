La regeneración del entorno del Mercado de Salamanca entra en la rampa de salida como pieza clave del calendario del plan EDIL

El Ayuntamiento de Málaga pisa el acelerador para que el plan Conecta_Málaga pase del power point a la obra. La Junta de Gobierno Local ya ha dado el visto bueno al expediente de Modificación de Planes Cuatrienales del presupuesto de 2026, que el equipo de gobierno pretende aprobar por urgencia en el Pleno de este jueves, tras recibir la resolución definitiva estimatoria de cofinanciación del FEDER 2021-2027. El movimiento no es menor: se trata de reprogramar anualidades para poder financiar y ejecutar proyectos incluidos en ese plan urbano —centrado en Centro-Norte, Las Flores y La Cruz del Humilladero— con el que el Consistorio busca la regeneración del espacio público, cohesión social y dinamización económica. El entorno del Mercado de Salamanca entra en la rampa de salida de estas grandes actuaciones urbanas ligadas al Plan de Actuación Integrado de Entidades Locales, EDIL, y se consolida como una de las piezas más relevantes del plan.

En el expediente remitido por el Área de Gestión de Fondos Europeos, la intervención específica de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) recoge la partida de “Renovación urbana entorno mercado de Salamanca” con una programación claramente plurianual: 1.91 millones de euros en 2027 y 956.703 euros en 2028. En total, 2.870.111,57 euros para una actuación que el concejal de Economía, Carlos Conde, sitúa como una palanca para “potenciar el aspecto económico” del mercado y “mejorar el entorno más habitable”.

El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, subraya que la ciudad ya tiene la pieza que faltaba para mover el engranaje: “Con la resolución definitiva del Ministerio de Hacienda ya aprobada, podemos empezar a generar créditos en las distintas partidas del Plan EDIL”. Conde insiste en que lo que llega al Pleno no es un aumento del presupuesto global, sino un ajuste técnico de calendario para poder sacar los contratos: “La resolución provisional nos llegó en noviembre y lo que hemos hecho ahora es actualizar los planes cuatrienales. No cambia el importe; lo que cambia es la distribución por anualidades”.

La razón es simple: “Son proyectos plurianuales. Se va ajustando el porcentaje de cada año dentro del horizonte temporal para que el presupuesto refleje la ejecución real”. Y remacha el objetivo político y administrativo del movimiento: el Ayuntamiento quiere ir “corriendo para que cuanto antes se puedan licitar”.

La actuación prevista en el entorno del Mercado de Salamanca es, además, la de mayor volumen dentro del paquete de Urbanismo: 2,87 millones.

La clave del movimiento administrativo es técnica pero determinante: se “actualizan” los porcentajes de gasto plurianual de varias inversiones del programa EDIL para acompasar el calendario real de ejecución. En otras palabras: no es un anuncio de obra inminente mañana, pero sí el paso imprescindible para que el dinero esté donde debe estar y los contratos puedan salir a concurso en cuanto los proyectos estén maduros.

“Coser” el eje comercial y ganar espacio habitable

Conde sitúa el entorno del Mercado de Salamanca como una actuación con doble impacto: económico y urbano. “Aquí buscamos potenciar el aspecto económico de este centro comercial de barrio del Molinillo y, al mismo tiempo, mejorar el entorno para hacerlo más habitable”, señala.

El edil encuadra la obra dentro de un dibujo mayor en el Centro-Norte: “Es un proyecto muy singular porque nos permite seguir cosiendo y ampliando el Centro a través de la conexión de Ollerías y la experiencia previa positiva de Carretería, donde ya se han semipeatonalizado espacios y se han generado ámbitos más integrados con la convivencia ciudadana y la actividad comercial”.

El expediente no se queda solo en el exterior. Incluye una actuación vinculada a dependencias municipales: obras en la “Salita del mercado” para sala de exposiciones, con 134.502,56 euros en 2026 y 403.507,69 euros en 2027 (total: 538.010,25 euros). Un refuerzo de usos que acompaña a la intervención urbanística del entorno.

Calendario del gasto: casi 7,3 millones para cinco proyectos de la GMU

El expediente concreta las actuaciones que impactan en la GMU y reprograma su financiación por anualidades. En total, el paquete suma casi 7,3 millones de euros entre 2026 y 2028, con este reparto:

2026: 2.393.728,65 €

2027: 3.940.192,06 €

2028: 956.703,86 €

En el mismo paquete presupuestario figura la renovación urbana de la calle Ollerías y la plaza Pepe Mena, dotada con 925.781,73 euros en 2026. Conde añade un matiz político y presupuestario: la plaza Pepe Mena venía del paquete de proyectos participativos del distrito Centro, pero al redactar el proyecto se comprobó que “necesitaba una consignación bastante mayor”, y se ha decidido integrarla en Málaga_Conecta y se ejecutará con cargo a estas partidas”.

El reloj de 2027: el hito mínimo para no arriesgar los fondos

El trasfondo de la modificación es la resolución definitiva del Ministerio de Hacienda —recibida en enero— que confirma la cofinanciación del plan Conecta_Málaga dentro de la convocatoria de Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales (EDIL) con FEDER 2021-2027.

El Consistorio ya había anunciado en octubre de 2025 que la ayuda ascendía a 11,948 millones de euros, el importe máximo dentro de su categoría en Andalucía, para regenerar y dinamizar tres ámbitos: Centro-Norte, Las Flores y Cruz del Humilladero. El concejal pone el acento en el calendario: Conecta_Málaga tiene un hito mínimo de ejecución en marzo de 2027. “Si no se alcanza ese mínimo, se corre el riesgo de perder los fondos. Por eso estamos ajustando el presupuesto y acelerando la tramitación”, resume.

En esa carrera, el Ayuntamiento sostiene que Málaga ha logrado una posición destacada en la convocatoria. “Hemos conseguido el tope máximo de financiación en nuestra categoría, en torno a 12 millones”, afirma Conde, que defiende que Conecta_Málaga “encaja plenamente” en la estrategia de la Unión Europea y atribuye la concesión de la ayuda a la calidad del proyecto presentado por el Ayuntamiento. “Hemos sabido plantear iniciativas atractivas y el plan ha obtenido la máxima calificación”, señala. El edil recalca que la convocatoria se resolvía en concurrencia competitiva y quiere dejar claro el mensaje: “Aquí no hay regalos. Lo hemos conseguido por mérito, por trabajar a fondo y por presentar un proyecto convincente”.

El plan se presentó a la convocatoria de Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales (EDIL) dentro del desarrollo urbano sostenible y la financiación FEDER 2021-2027. El Ayuntamiento había planteado inicialmente una propuesta de 20 millones (con previsión de 85% FEDER y 15% municipal), pero tras conocerse el importe concedido sostiene que desplegará las actuaciones para intentar captar más fondos por sobreejecución. En el relato municipal, la inversión total vinculada al paquete asciende a 30 millones, con 10 millones adicionales de aportación municipal.

El Ayuntamiento enmarca el plan en una intervención integral: regeneración de zonas para nuevos usos sociales y económicos, semipeatonalización de pasajes, creación de plazas, renaturalización de calles para lograr espacios más sostenibles y habitables, mejoras de accesibilidad universal e instalación de puntos limpios de proximidad.

Ensayos de la Orquesta Filarmónica de Málaga en su nueva sede en El Ejido. / L.O.

El resto del paquete: Cruz del Humilladero, Las Flores, Capuchinos, El Ejido y San Miguel

Aunque el foco del Centro-Norte se posa sobre el Mercado de Salamanca, la actualización del plan cuatrienal también redistribuye anualidades y porcentajes de otras inversiones del mismo marco:

Renovación urbana de La Cruz del Humilladero : 739.231,99 € (2026) y 1.108.847,98 € (2027) .

: y . Regeneración infraestructuras sociales en García Grana : 431.736,18 € .

: . Regeneración urbana de Las Flores y Ciudad Jardín : 305.978,75 € (2026) y 917.936,37 € (2027) .

: y . Rehabilitación Ceper Capuchinos : 1.170.252,64 € (2026) y 558.406,31 € (2027) .

: y . Rehabilitación pabellón El Ejido para la Orquesta Filarmónica (fase 2-3): 537.094,40 € (2026) y 1.484.548,51 € (2027) .

(fase 2-3): y . Solución informática para app Málaga Joven : 52.402,44 € .

: . Obras en el cementerio de San Miguel: 658.364,04 € (2026) y 1.972.337,19 € (2027).

Carlos Conde defiende que la intervención en Las Flores va mucho más allá del asfaltado y las obras: “Es un barrio que está algo deprimido y aquí no hablamos solo de urbanismo”. Según el edil, el plan incorpora un enfoque integral que también aborda políticas sociales, mejora residencial, juventud y participación vecinal, con la idea de “recuperar dinamismo” y reforzar la cohesión del entorno

Qué se persigue con Conecta_Málaga

En la “letra pequeña” del plan, el Ayuntamiento encuadra las obras en una estrategia urbana más amplia: regenerar zonas degradadas para nuevos usos sociales y económicos, impulsar la semipeatonalización de pasajes, crear plazas, renaturalizar calles y mejorar la accesibilidad universal. También se incluyen medidas como la instalación de puntos limpios de proximidad, con la idea de hacer barrios “más habitables y sostenibles”.