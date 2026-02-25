Sabor a Málaga llega a Torremolinos: fechas y horarios de todas las actividades para niños y adultos de esta feria gastronómica

Torremolinos sacará pecho desde este jueves y hasta el domingo de la mejor gastronomía de su municipio y toda la provincia a través de la Feria Sabor a Málaga, que celebra la primera muestra comarcal de la temporada en la localidad costera.

Esta cita que se celebrará en la avenida Palma de Mallorca de la ciudad malagueña acogerá a 36 productores llegados de todos los puntos de la provincia para mostrar los mejores bocados, sabores y especialidades del territorio a los miles de visitantes que acudirán a este rincón malagueño.

Ambiente en una edición anterior de la Feria Sabor a Málaga de Torremolinos / L. O.

La Feria Sabor a Málaga de Torremolinos estará abierta al público de jueves a sábado en horario de 11.00 a 22.00 horas, mientras que el domingo se adelantará el cierre a las 21.00 horas.

Programa con talleres, catas y show cookings

Durante la cita, los asistentes podrán disfrutar de un completo programa con una veintena de actividades con talleres, catas y show cookings, así como distintas acciones enfocadas al público extranjero para que "residentes y visitantes foráneos descubran los sabores a Málaga a través de una experiencia multicultural".

Durante estas actividades, los productores locales darán a conocer las cualidades y características de los productos elaborados en los pueblos malagueños para que los visitantes puedan disfrutar y explorar las riquezas culinarias y naturales de la provincia.

Ambiente en una edición anterior de la Feria Sabor a Málaga de Torremolinos / L. O.

Para ello, contarán con una amplia programación que arrancará este jueves a las 11.00 horas con la apertura de la feria, tras lo que se producirán distintas charlas gastronómicas como 'Roma gastronómica, cocina italo-mediterránea en Torremolinos' y 'Luna egipcia, raíces del Al-Ándalus'.

La inauguración oficial será a las 14.00 horas, tras lo que se llevará a cabo un almuerzo con productos malagueños y locales.

Durante la tarde, también se entregarán locas, palmeras, pestiños, hojaldres y diversos dulces malagueños, tras lo que se celebrará un taller de chacinas en el que se conocerán y probarán distintos embutidos malagueños.

Finalmente, a las 19.00 horas será la actuación de Natalia Moralo, tras lo que se cerrará la jornada de feria a las 22.00 horas.

Actividades del viernes y sábado

Las actividades continuarán el viernes con la apertura de puertas a las 11.00 horas; tras lo que se producirá un show cooking de El Rincón de Nacho, una cata taller de vinos malagueños y un aperitivo en tostas "de pan de pueblo e ingredientes de primera".

Tras esto, habrá un almuerzo con productos de la gastronomía malagueña, actuaciones de música y charlas sobre las mieles malagueñas. A las 19.00 horas llegará la actuación del grupo Repicando, tras lo que finalizará la jornada a las 22.00 horas.

Ambiente en la feria Sabor a Málaga de Torremolinos / L. O.

El sábado, por su parte, la feria volverá a abrir a las 11.00 horas, tras lo que se celebrará una charla sobre encurtidos y vermú, un show cooking de Mariano Serrano, y una cata y degustación de quesos malagueños.

Tras el almuerzo, se llevará a cabo una degustación de dulces locales, a lo que seguirá a las 19.00 horas una actuación musical de Callejón y, a las 22.00 horas, el cierre de la feria.

Domingo con talleres infantiles y cierre final

En domingo será el último día de la feria con apertura de puertas a las 11.00 horas, un taller infantil de cookies para los más pequeños, un taller y degustación para niños de los mejores aceite de oliva de la provincia, así como un taller para "saborear y mancharse el delantal" con los menores.

De igual modo, tras el almuerzo, se realizará un taller de panes artesanos, a lo que seguirá a las 19.00 horas el concierto de Carlos Bravo y, a las 21.00 horas, el cierre final de esta feria que busca demostrar desde Torremolinos la calidad gastronómica de toda Málaga.