Los trabajadores del Metro de Málaga anuncian paros: días y horarios de la huelga parcial en marzo

Tras varios meses de negociaciones sin avances, los trabajadores del Metro de Málaga han convocado paros parciales en marzo como medida de presión para desbloquear la negociación del convenio colectivo. La sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y el comité de empresa han anunciado dos jornadas de huelga que afectarán al servicio en distintos tramos horarios.

La primera jornada de huelga parcial en el Metro de Málaga tendrá lugar el 12 de marzo, en horario de 08:30 a 11:30 horas. Durante ese mismo día, los trabajadores han convocado además una concentración frente a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, entre las 10:00 y las 11:00 horas.

El segundo paro está previsto para el 20 de marzo, en horario de 19:00 a 21:00 horas, afectando a uno de los tramos de mayor demanda del servicio, coincidiendo con el final de la jornada laboral.

¿Por qué hay paros en el Metro de Málaga?

El origen del conflicto se encuentra en el bloqueo de la negociación del convenio colectivo. Según denuncian los representantes de los trabajadores, la empresa mantiene sin cambios la oferta presentada el 22 de enero, lo que califican de "inmovilismo".

Además, la plantilla señala que un reciente estudio psicosocial ha detectado una "carga laboral significativa, especialmente en los turnos más exigentes", lo que ha incrementado la preocupación entre los empleados.

Entre las principales demandas de la plantilla del Metro de Málaga se encuentran: la regulación de la conducción continuada, con el objetivo de reducir la fatiga derivada de la actual organización del trabajo; implantación real de la jubilación parcial; equiparación progresiva de condiciones laborales con otras explotaciones del sector; garantía de incrementos salariales que protejan el poder adquisitivo y mejoras organizativas que permitan mayor estabilidad, previsibilidad y conciliación familiar.

Los representantes sindicales advierten de que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, las movilizaciones podrían extenderse de manera indefinida durante la Semana Santa.