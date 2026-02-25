Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trenes AVEPrecio de la viviendaHorarios de las terrazasMercado de SalamancaCucarachas y trenesParque hinchableMaría Zambrano¿Ascenso del Málaga?
instagramlinkedin

Transporte

Los trabajadores del Metro de Málaga anuncian paros: días y horarios de la huelga parcial en marzo

Los representantes sindicales advierten de que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, las movilizaciones podrían extenderse de manera indefinida durante la Semana Santa

Metro de Málaga

Metro de Málaga / Álex Zea

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Tras varios meses de negociaciones sin avances, los trabajadores del Metro de Málaga han convocado paros parciales en marzo como medida de presión para desbloquear la negociación del convenio colectivo. La sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y el comité de empresa han anunciado dos jornadas de huelga que afectarán al servicio en distintos tramos horarios.

La primera jornada de huelga parcial en el Metro de Málaga tendrá lugar el 12 de marzo, en horario de 08:30 a 11:30 horas. Durante ese mismo día, los trabajadores han convocado además una concentración frente a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, entre las 10:00 y las 11:00 horas.

El segundo paro está previsto para el 20 de marzo, en horario de 19:00 a 21:00 horas, afectando a uno de los tramos de mayor demanda del servicio, coincidiendo con el final de la jornada laboral.

¿Por qué hay paros en el Metro de Málaga?

El origen del conflicto se encuentra en el bloqueo de la negociación del convenio colectivo. Según denuncian los representantes de los trabajadores, la empresa mantiene sin cambios la oferta presentada el 22 de enero, lo que califican de "inmovilismo".

Además, la plantilla señala que un reciente estudio psicosocial ha detectado una "carga laboral significativa, especialmente en los turnos más exigentes", lo que ha incrementado la preocupación entre los empleados.

Entre las principales demandas de la plantilla del Metro de Málaga se encuentran: la regulación de la conducción continuada, con el objetivo de reducir la fatiga derivada de la actual organización del trabajo; implantación real de la jubilación parcial; equiparación progresiva de condiciones laborales con otras explotaciones del sector; garantía de incrementos salariales que protejan el poder adquisitivo y mejoras organizativas que permitan mayor estabilidad, previsibilidad y conciliación familiar.

Noticias relacionadas y más

Los representantes sindicales advierten de que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, las movilizaciones podrían extenderse de manera indefinida durante la Semana Santa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado: el mercadillo más grande de Málaga ya tiene fecha y contará con animaciones, 'foodtrucks' y talleres para toda la familia
  2. Cortes de tráfico en Málaga este sábado 21 de febrero: horarios y calles afectadas
  3. Con Málaga pide retirar las licencias de discotecas en edificios residenciales del Centro
  4. El refugio natural de Málaga para comer con niños entre animales, tiro con arco y paredes de escalada
  5. El pueblo de Málaga que celebra la fiesta de la 'sopa de los siete ramales' con degustaciones, dulces y mercadillo: ideal para visitar con niños
  6. Teatinos: el fin de que los vecinos mantengan las zonas verdes, más cerca
  7. Este desconocido pueblo de la Serranía de Ronda tiene los mejores espárragos y ofrece catas, cocina en directo y excursiones este fin de semana
  8. Luz verde para un hotel de lujo en el antiguo edificio de Correos de Málaga

Los trabajadores del Metro de Málaga anuncian paros: días y horarios de la huelga parcial en marzo

Los trabajadores del Metro de Málaga anuncian paros: días y horarios de la huelga parcial en marzo

Los hechos se han producido en la casa de un matrimonio mayor de la calle Nogales, donde el hombre ha sido rescatado por los vecinos y su esposa, con poca movilidad, quedó atrapada en la parte de arriba

Los hechos se han producido en la casa de un matrimonio mayor de la calle Nogales, donde el hombre ha sido rescatado por los vecinos y su esposa, con poca movilidad, quedó atrapada en la parte de arriba

La regeneración del entorno del Mercado de Salamanca entra en la rampa de salida como pieza clave del calendario del plan EDIL

La regeneración del entorno del Mercado de Salamanca entra en la rampa de salida como pieza clave del calendario del plan EDIL

¿Dónde se come mejor en Málaga? La Guía Macarfi desvela sus restaurantes favoritos de 2026

La Junta cifra en 190 millones el daño económico en Andalucía si no hay trenes en Semana Santa

La Junta cifra en 190 millones el daño económico en Andalucía si no hay trenes en Semana Santa

Benahavís impulsa su Agenda Cultural 2026 y se consolida como uno de los grandes destinos culturales de la Costa del Sol

La Diputación impulsa un libro sobre los neandertales en la provincia de Málaga

La Diputación impulsa un libro sobre los neandertales en la provincia de Málaga

Málaga amplía el horario de terrazas en zonas ZAS en fechas señaladas

Málaga amplía el horario de terrazas en zonas ZAS en fechas señaladas
Tracking Pixel Contents