La UE elegirá el próximo 25 de marzo la sede de la Autoridad Aduanera a la que aspira Málaga

Lieja, Zagreb, La Haya, Porto, Varsovia, Roma, Bucarest y Lille son las ciudades que compiten con la capital malagueña

Cruceros en el puerto de Málaga

Cruceros en el puerto de Málaga / Álex Zea

EP

Bruselas

La Unión Europea decidirá el próximo 25 de marzo la sede de la nueva Autoridad Aduanera Europea (EUCA, por sus siglas en inglés), a la que aspiran Málaga y otras ocho ciudades europeas, después de que el Parlamento Europeo y los Veintisiete hayan superado esta semana las diferencias sobre el proceso de selección que frenaba hasta ahora la decisión final.

Además de Málaga, compiten por la sede Lieja (Bélgica), Zagreb (Croacia), La Haya (Países Bajos), Porto (Portugal), Varsovia (Polonia), Roma (Italia), Bucarest (Budapest) y Lille (Francia), que destaca en las quinielas como una de las favoritas.

Todas ellas se sometieron ya al escrutinio de la Eurocámara en una sesión el pasado enero ante la comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) que, sin embargo, generó malestar entre algunos Estados miembro porque se celebró sin representantes del Consejo (gobiernos), pese a que la selección deben decidirla entre las dos instituciones en pie de igualdad.

Así las cosas, el procedimiento pactado entre la Eurocámara y el Consejo prevé que las dos instituciones celebren sendas rondas de votación separadas pero simultáneas, con el objetivo de que cada una de ellas preseleccione dos ciudades candidatas e, inmediatamente después, los dos equipos negociadores se integren en una única reunión para decidir de esa preselección a la sede ganadora.

Archivo - La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i) y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (d), en la presentación de la candidatura de Málaga a sede de la

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i) y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (d), en la presentación de la candidatura de Málaga a sede de la / Jasper Jacobs (EP)

En el caso de que en el proceso de preselección las dos instituciones coincidan en elegir a una misma ciudad, será esta candidata la que será considerada automáticamente la sede de la nueva agencia europea.

De no haber coincidencia, se pasará a un proceso de votación conjunta con varias rondas si en la primera vuelta ninguna aspirante obtiene una mayoría doble, es decir, al menos 14 votos de ambas instituciones.

El modelo acordado entre las partes recibió el martes el visto bueno del Parlamento Europeo y ha sido confirmado este mismo miércoles por los Veintisiete, en una reunión de embajadores ante la Unión Europea, según han indicado diversas fuentes europeas. Aunque desde la Eurocámara apuntó a que la cita para la selección será entre el 25 y el 26 de marzo, tras la adopción definitiva se ha fijado el día 25.

