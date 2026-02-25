La venta de Málaga con 45 años de historia y el mejor menú del día para ir en familia: tiene columpios, zona infantil y platos enormes

Platos "caseros y muy abundantes". Así califican sus propios clientes la oferta culinaria que se puede encontrar en la Venta los Arcos, un restaurante con casi medio siglo de historia especializado en menús del día que se presenta como un lugar perfecto al que acudir en familia por sus terrazas, columpios y zona infantil.

Esta venta malagueña abrió sus puertas hace más de 45 años y, desde entonces, se ha situado como uno de los negocios más emblemáticos y buscados para los amantes de los menús del día, ya que en este lugar pueden hacerse con un primero, un segundo, postre y bebida por 13 euros.

La Venta los Arcos de Málaga, especializada en menú del día desde hace casi medio siglo / Tripadvisor

Una oferta a la que se suman los fines de semana su amplia variedad de raciones, con gran protagonismo de las carnes a la brasa y los platos de los Montes.

Terraza, zonas verdes y juegos infantiles en este restaurante de Málaga

Situada en la carretera que une Cártama y Coín, la Venta los Arcos se ha convertido en todo un referente en la comida casera 'de siempre', con platos de toda la vida perfeccionados tras décadas de trayectoria.

Además, gracias a su localización y a la terraza y zonas ajardinadas con las que cuenta, este lugar se presenta como el perfecto para disfrutar de una agradable comida en familia en la que probar los mejores bocados mientras los niños se divierten en su área infantil, con juegos y columpios.

"Todo es casero", recalcan los propios clientes de este restaurante que abre de miércoles a domingo de 9.30 a 18.30 horas y que cuenta con espacios propios para llevar a cabo todo tipo de celebraciones.

Menú del día por 13 euros

En su oferta de menú del día por 13 euros, este negocio ofrece una amplia variedad de primeros, segundos y postres, con la bebida incluida.

Entre los entrantes que se encuentran en su carta destacan una amplia variedad de ensaladas, como la de salmón, mango y queso de cabra, así como platos de alcachofas en salsa de espárragos con parmesano, gambas al pilpil, callos a la Coína, sopa de rape a la malagueña, sopa de picadillo, revuelto de espárragos trigueros, huevos rotos y fabes con bacalao y almejas, entre otros.

Carnes a la brasa y platos tradicionales en esta venta malagueña

A esto se suman sus segundos de solomillo de cerdo, presa ibérica al horno con toque de Pedro Ximénez, secreto ibérico a las hierbas, plato de los Montes, brocheta de pollo a la brasa, pollo en salsa masala con curry y coco, conejo a la campesina, brocheta de pescado a la brasa, rosada frita, calamares y bacalao, entre otros.

Junto a esto se incluyen postres como sus tartas de queso con mora, Baileys y chocolate, de chocolate Dubai o con miel, castaños y nueces, además de pudin de turrón, brownie con helado, tarta de almendra con helado, mousse de mango, strudel de manzana o café.