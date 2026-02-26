Abierto el plazo para el XIII Certamen Nacional de Bandas de Música Ciudad de Málaga

Ya está abierto el plazo para participar en el XIII Certamen Nacional de Bandas de Música Ciudad de Málaga, que organiza la Asociación Cultural Musical Banda de Música Cruz del Humilladero. El evento cuenta con el patrocinio del Área de Juventud del Ayuntamiento y la colaboración de la Diputación provincial y la Junta de Distrito número 6 de Málaga.

La final tendrá lugar el sábado 25 de julio en el Auditorio Edgar Neville de Málaga, en jornada de mañana y tarde.

Inscripción

El plazo de inscripción está abierto desde el pasado 16 de febrero y finalizará el jueves 16 de abril. La solicitud de la inscripción se puede presentar, de manera presencial, en la sede de la Asociación Cultural Musical Banda de Música Cruz del Humilladero en el IES Ben Gabirol, en horario: viernes de 17 a 19 horas y sábados de 10.30 a 13.30 horas.

Por correo electrónico a info@bandacruzhumilladero.com. También online, a través de la web y por correo certificado a la siguiente dirección: Asociación Cultural Musical Banda de Música Cruz del Humilladero, sede: Aula 02-IES Ben Gabirol, calle Agustín Martín Carrión, 6, 29006 Málaga.

El certamen ofrece además ayudas para el desplazamiento, dependiendo de la zona de origen de las bandas participantes.

De todas las solicitudes recibidas la organización seleccionará un máximo de tres. Además, seleccionará dos bandas de reserva que pudiesen sustituir a las seleccionadas. Habrá un primer premio (1.500 euros), un segundo (750 euros) y un tercero (500 euros), más trofeo y condecoración de banderín para los tres.

De toda España

Podrán presentarse bandas de música no profesionales de toda España. Las plantillas estarán compuestas por instrumentos de viento (madera o metal) y percusión, con el aporte de instrumentos de cuerda frotada o instrumentos electroacústicos (guitarra, bajos y teclados) que cada formación estime oportuno.

El número de músicos por banda será de entre un mínimo de 50 y un máximo de 80, más el director.

Cada músico podrá concurrir exclusivamente con una banda.