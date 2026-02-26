Abre en Málaga la primera pastelería dedicada exclusivamente a los mochis

La repostería japonesa en Málaga sigue ganando terreno y parece haber llegado para quedarse. A los locales especializados en dulces japoneses —con fenómenos recientes como las tartas de queso virales— se suma ahora una nueva apertura en el centro: la primera pastelería de mochis en Málaga.

La firma Yuzu Pastry inaugura su primer establecimiento en la capital en la calle Jovellanos, 7. La marca ya contaba desde hace unos años con un local en Fuengirola, y da ahora el salto al centro malagueño con una carta centrada en uno de los postres más conocidos de Japón: los mochis.

Entre sus propuestas destacan el mochi de pistacho y el mochi de mango con chocolate blanco, además de otras opciones como tarta de queso, frutos rojos, shochobons y sabores con matcha. La oferta se completa con elaboraciones como el cotton cake y una selección de tartas de queso de pistacho, chocolate blanco o matcha, entre otras.

Además de la venta en tienda, Yuzu Pastry envía a toda España, ampliando así el alcance de sus productos más allá de la Costa del Sol. Como reclamo para su estreno, el nuevo local regalará 100 dulces a los primeros asistentes.

¿Qué son los mochis?

El mochi es uno de los dulces más populares de Japón y se elabora a partir de arroz glutinoso, un tipo de arroz muy pegajoso que, una vez cocido, se machaca hasta conseguir una masa suave y elástica. Su sabor suele ser delicado y lo que marca la diferencia casi siempre es el relleno, que puede ir desde el clásico anko —una pasta dulce de judía roja— hasta versiones más actuales con matcha, fresa, mango, chocolate, pistacho o distintas cremas.

El formato más conocido es el daifuku, que es el mochi relleno, aunque también se ha popularizado mucho el mochi helado, con helado en su interior. A la hora de comerlo, lo habitual es tomarlo en bocados pequeños por su textura pegajosa, a menudo acompañado de té o café.

Además, en Japón tiene un fuerte componente tradicional y suele estar presente en celebraciones como el Año Nuevo.