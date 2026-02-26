Aehcos advierte que el bloqueo del AVE podría hacer perder turistas a la Costa del Sol

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha expresado su creciente preocupación por la situación en el sur peninsular debido al retraso en el restablecimiento total de la conexión de alta velocidad entre Málaga y el resto del país.

El servicio se vio afectado por el accidente ferroviario en Adamuz el pasado 18 de enero, y aunque Adif ha anunciado que la normalización no se producirá hasta al menos el 23 de marzo, el impacto en el sector turístico ya se está dejando sentir, especialmente con la Semana Santa a la vuelta de la esquina.

La irregularidad en el servicio de trenes está teniendo un efecto negativo directo en las reservas hoteleras nacionales y está comenzando a afectar también la demanda internacional. Según los empresarios del sector, este retraso está desincentivando las reservas turísticas, especialmente en una temporada donde el turismo nacional juega un papel crucial para estabilizar el flujo de visitantes en la capital malagueña, el litoral y el interior de la provincia.

A este panorama se suma el impacto de los últimos temporales y borrascas en la zona, que han dejado un estado preocupante de las playas. Este factor se está convirtiendo en un aspecto determinante para los turistas a la hora de tomar decisiones sobre su destino, especialmente con la llegada de la primavera.

José Luque, presidente de Aehcos, ha señalado que ya se están reportando caídas de demanda del 20% en algunos establecimientos turísticos, llegando en algunos casos a un 30%. Estos descensos afectan principalmente a los segmentos turísticos corporativos, congresuales, los de grandes eventos y el turismo de escapadas cortas (city-break).

Más pérdidas

"Para el primer trimestre de 2026, contemplábamos un impacto de 1.750 millones de euros, lo que representaría el 21% del impacto anual del sector. De esa cifra, estimamos pérdidas de unos 255 millones de euros en turismo nacional y unos 45 millones de euros en turismo internacional", explicó Luque.

La incertidumbre sobre el restablecimiento de la alta velocidad ha generado una gran preocupación entre los empresarios del sector. "Aunque el 23 de marzo es la fecha anunciada para la normalización, tememos que puedan haber más retrasos, como los que hemos venido experimentando en las últimas semanas. Esta situación está perdiendo la confianza en el tren, que históricamente ha sido uno de los medios de transporte más fiables y de alta calidad para los desplazamientos", indicó el presidente de Aehcos.

El comité ejecutivo de Aehcos también advirtió que si la situación persiste, las pérdidas de reservas aumentarán y se pondrá en peligro el empleo y las contrataciones previstas para esta temporada. "Lo más grave de todo esto es que otros destinos del Mediterráneo están aprovechando esta inestabilidad para captar a los turistas que antes elegían la Costa del Sol. Por ello, pedimos responsabilidad a las administraciones competentes para que restablezcan las conexiones ferroviarias de manera inmediata, tal como venían funcionando antes del accidente de Adamuz", concluyó Luque.

Esta situación sigue siendo un factor crítico para el futuro del sector turístico en la Costa del Sol, especialmente en una temporada alta tan relevante como la Semana Santa.