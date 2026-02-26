La agencia malagueña de influencers TuManag3r incorpora nuevo socio internacional y roza los tres millones de facturación

La agencia de marketing TuManag3r, fundada en 2021 por el joven malagueño Vicente Mirasol y especializada en el segmento de influencers, ha anunciado el refuerzo de su estructura directiva con la incorporación del ejecutivo internacional Óscar Ruelas como socio y CBO. Ruelas se integra en el capital social de la compañía con una participación del 5%. La empresa cerró 2025 con 2,9 millones de euros de facturación, lo que supuso casi un 30% de incremento con respecto al año pasado.

TuManag3r es una agencia internacional especializada en la implementación de creadores de contenido en las campañas de influencer marketing. El 92% de su facturación es internacional, prestando servicios a 28 países, y con un equipo de 30 personas desplegadas en Málaga, Madrid, Bilbao, Barcelona, Italia, Canadá, USA y México. Cuenta con un ecosistema de creadores de contenido internacionales de más de 2.000 influencers de los cuales unos 150 son representados directos.

Con la entrada de Óscar Ruelas en el capital de la empesa, TuManag3r refuerza un modelo societario orientado a la profesionalización del sector, ya que Fernanfloo (Luis Fernando Flores), creador de contenido de referencia global y socio activo, también cuenta con un 5% de participación. El CEO malagueño y fundador, Vicente Mirasol, mantiene el 90% del capital social.

Operatividad desde Canadá

Ruelas, que trabaja desde Canadá, es un ejecutivo internacional reconocido por su trayectoria en crecimiento de negocios digitales, expansión internacional y alianzas estratégicas en el ecosistema tecnológico y de entretenimiento. Durante 12 años, lideró la estrategia y operación de los mercados de habla hispana (Latinoamérica y España), extendiendo su mando y visión a las regiones de APAC (Asia-Pacífico) y MENA (Medio Oriente y África del Norte) dentro de BroadbandTV Corp.

En este rol de alta dirección, gestionó con éxito un portafolio compuesto por miles de clientes y socios estratégicos, liderando equipos internacionales para estructurar modelos de monetización y crecimiento que fueron fundamentales para la expansión de la firma en el ecosistema digital global.

"Esta estructura integra, en el núcleo de decisión, tres perfiles clave de la nueva economía digital: un joven emprendedor especializado en marketing de implementación con creadores, un referente global de la creación de contenido y un académico–ejecutivo con amplia experiencia internacional en el ámbito de los creadores y la industria digital", señala la empresa.

"Desde Málaga hacia el mundo"

TuManag3r consolida así su propósito de operar "desde Málaga hacia el mundo", apostando por contribuir a posicionar a la ciudad como un hub de referencia internacional en la profesionalización del sector del marketing de influencers, atracción de inversión y exportación de servicios de alto valor añadido vinculados a la Creator Economy.

Una reunion del equipo Internacional de la empresa malagueña TuManag3r a inicios de este añ0 2026. / L. O.

"La llegada del Dr. Ruelas refuerza la apuesta de TuManag3r por combinar capacidad global con raíces locales. Aunque su base operativa estará en Vancouver (Canadá), su rol se integra directamente en la estrategia corporativa liderada desde Málaga, impulsando un modelo de crecimiento que proyecta la actividad internacional de la compañía desde la ciudad", comenta Mirasol.

Ruelas aportará así estructura corporativa, visión internacional y experiencia en escalamiento y alianzas. "Es un impulso directo a nuestro posicionamiento global, sin perder el foco: Málaga como base de operaciones y como punto de partida para exportar servicios de alto valor", añade el CEO y fundador de la compañia

TuManag3r fue reconocida como finalista en los Premios Empresa Junior 2024, organizados por el Ayuntamiento de Málaga, y estuvo entre los finalistas de la II edición de Startup Andalucía Roadshow 2022, impulsado por las Cámaras de España y la Junta de Andalucía.