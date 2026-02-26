Caos ferroviario: los empresarios de Málaga cifran ya las pérdidas en más de 200 millones de euros

El mundo empresarial malagueño sigue mirando con preocupación y alerta por las pérdidas millonarias en los próximos meses. El escenario ferroviario sin conexiones directas entre Málaga y Madrid preocupa y mucho.

Ya la Junta de Andalucía cifró en pérdidas de 190 millones de euros de cara a Semana Santa si el caos ferroviario no se solucionaba.

Aunque el Gobierno tachó esas cifras de "barra de bar", estas declaraciones siguen levantando ampollas entre los empresarios. Con la Semana Santa y el Festival de Málaga a la vuelta de la esquina, Javier González Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), se aventura a cifrar estas pérdidas en más de 200 millones de euros, con una caída en las reservas del 35%.

"Lo que tengo claro es que nosotros, los empresarios, somos serios. No creo que nadie en una barra de bar haga estimaciones económicas. Ni siquiera creo que haya frivolidad en esos cálculos, ni mucho menos que no estén fundados", afirmó González Lara.

El presidente de la CEA destacó que los problemas de comunicación, especialmente la falta de conexión ferroviaria directa entre Málaga y Madrid, están afectando gravemente a las oportunidades económicas de la región. "Desde que tenemos problemas de comunicación, especialmente con la alta velocidad hacia el norte, estamos perdiendo muchísimas oportunidades. Las pérdidas económicas son cuantificables, pero lo más grave es el lucro cesante", indicó.

Los trenes de alta velocidad vuelven a circular entre Córdoba y Madrid / L.O

"Fíjese que la conexión de Madrid con Andalucía vía alta velocidad representa más de 31.000 pasajeros diarios, tanto a Sevilla, Córdoba y Málaga. Solo en Málaga, estamos rozando los 10.000-12.000 pasajeros diarios, y no pueden llegar con normalidad. El trayecto que normalmente se hacía en 2 horas 40 minutos, ahora se ha convertido en una pesadilla de 4 horas 45 minutos. Si eso no es perder oportunidades y dinero, que venga Dios y lo vea", explicó González Lara.

Pérdidas millonarias

El presidente de la CEA expresó su enorme preocupación por los efectos que estos problemas pueden tener durante la Semana Santa y el Festival de Málaga. "Se están haciendo estimaciones muy difíciles de cuantificar, pero ya se habla de pérdidas superiores a los 200 millones de euros, reconocidos por el sector turístico y hotelero. Esto irá a peor si no se toman medidas, y creo que Málaga y Andalucía merecen mejor suerte", añadió.

Para González Lara, la clave para resolver la situación pasa por un plan de choque riguroso y serio por parte del Gobierno Central. "Las infraestructuras críticas, como la ferroviaria, deben recibir la atención que se merecen. La alta velocidad, que ha sido ejemplar en España y reconocida a nivel mundial, debe seguir siendo un modelo a seguir. Necesitamos una inversión sustancial para mejorar la infraestructura y garantizar que Málaga continúe siendo un referente", señaló.

Pero no solo las infraestructuras ferroviarias están en crisis. "Las infraestructuras viarias también presentan enormes problemas de mantenimiento, y más del 98% de los nodos energéticos en la provincia están saturados. Esto no es casualidad, es un problema de falta de inversión y planificación", afirmó.

González Lara también subrayó que estos problemas de comunicación están afectando gravemente la competitividad de la Costa del Sol y Málaga como destino turístico. "No podemos competir con otros destinos si seguimos con estos problemas de comunicación".

Menos oportunidades

Finalmente, el presidente de la CEA apunta que, si la situación sigue sin resolverse, las pérdidas económicas podrían llegar a superar los 250 o 300 millones de euros. "Las pérdidas no solo son monetarias, son también pérdidas de oportunidades. El sector turístico ya está perdiendo más del 30-35% de las reservas, lo que significa una pérdida económica directa para la ciudad y la Costa del Sol. Y ese dinero no desaparece por arte de magia, se va a otros destinos", advirtió.

González Lara hizo un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas inmediatas, ya que, según él, los empresarios malagueños no pueden seguir esperando ante una crisis que amenaza el futuro económico de la región.