Las cenizas de Antonio Tejero reposarán en Torre del Mar, localidad que frecuentó

Las cenizas de Antonio Tejero, el exteniente coronel de la Guardia Civil que protagonizó el intento de golpe de Estado el 23F y ha fallecido este miércoles en Alzira (Valencia) a los 93 años, reposarán en Torre del Mar, localidad que frecuentó durante un tiempo.

Fuentes del entorno de su familia han informado a EFE de que se prevé que las cenizas de Tejero sean trasladadas hasta este núcleo turístico perteneciente al municipio de Vélez-Málaga, donde residió a lo largo de una época y donde se le solía ver, especialmente en los veranos.

Sus cenizas serán depositadas junto a los restos de su esposa, Carmen Díaz Pereira, aunque se desconoce por el momento cuándo se hará.

Muy vinculado a Málaga

Su vinculación con la provincia malagueña arranca desde su nacimiento en la localidad de Alhaurín el Grande el 30 de abril de 1932.

Más adelante, cuando comenzó a ejercer como Guardia Civil, estuvo destinado en Málaga durante un tiempo.

La muerte de Tejero se ha producido dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.