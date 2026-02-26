Tejero
Las cenizas de Antonio Tejero reposarán en Torre del Mar, localidad que frecuentó
Su vinculación con la provincia se remonta a su nacimiento, en Alhaurín el Grande, además de acudir para veranear y trabajar como Guardia Civil
Las cenizas de Antonio Tejero, el exteniente coronel de la Guardia Civil que protagonizó el intento de golpe de Estado el 23F y ha fallecido este miércoles en Alzira (Valencia) a los 93 años, reposarán en Torre del Mar, localidad que frecuentó durante un tiempo.
Fuentes del entorno de su familia han informado a EFE de que se prevé que las cenizas de Tejero sean trasladadas hasta este núcleo turístico perteneciente al municipio de Vélez-Málaga, donde residió a lo largo de una época y donde se le solía ver, especialmente en los veranos.
Sus cenizas serán depositadas junto a los restos de su esposa, Carmen Díaz Pereira, aunque se desconoce por el momento cuándo se hará.
Muy vinculado a Málaga
Su vinculación con la provincia malagueña arranca desde su nacimiento en la localidad de Alhaurín el Grande el 30 de abril de 1932.
Más adelante, cuando comenzó a ejercer como Guardia Civil, estuvo destinado en Málaga durante un tiempo.
La muerte de Tejero se ha producido dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
