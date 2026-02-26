¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Málaga este sábado durante el Día de Andalucía?

Este sábado no será un día como cualquier otro en Andalucía, ya que cada una de sus provincias y habitantes celebrarán este 28 de febrero el Día de Andalucía en una jornada festiva que llenará de actividades y eventos cada territorio andaluz. Ante esta situación, son muchos los que se preguntan si esto afectará a los horarios y aperturas de los centros comerciales y supermercados de territorios como Málaga.

En el caso de la provincia malagueña, todas sus grandes superficies y cadenas comerciales abrirán sus puertas este próximo sábado al incluirse el 28 de febrero en su listado de festivos de apertura.

Centro Comercial Plaza Mayor Málaga / L.O

Además, la mayoría de ellos mantendrá su horario habitual, aunque existen algunas excepciones en distintos centros comerciales y comercios de la capital que han decidido atrasar su apertura o adelantar el cierre a causa de la celebración del Día de Andalucía.

Horarios de Mercadona, Eroski, Aldi, Lidl y Carrefour para el Día de Andalucía

En el caso de Mercadona, contará con un horario especial que será de 9.00 a 15.00 horas en toda la capital, a excepción de los situados en el Centro Comercial Plaza Mayor y en Centro Comercial Vialia, que mantendrán su tramo de 10.00 a 22.00 horas.

En Carrefour se seguirá su horario habitual de 9.00 a 22.00 horas, lo mismo que ocurre con cadenas como Lidl, que abrirá de 9.00 a 21.30 horas, Aldi, de 9.00 a 21.30 horas y Eroski, de 9.00 a 22.00 horas.

Los horarios de Día y Maskom para este 28 de febrero

La cadena de supermercados Día sí adelantará su cierre media hora este sábado, abriendo sus puertas desde las 9.00 hasta las 21.00 horas, en lugar de las habituales 21.30 horas.

En el caso de Maskom, los horarios varían entre los que se mantienen abiertos de 9.30 a 21.00 horas, y los que, en distintos puntos de la capital, como el del barrio de Campanillas, solo abrirán de 9.30 a 14.30 horas.

Así será la apertura de los centros comerciales de Málaga

En el caso de los centros comerciales, la mayoría de ellos mantendrá su horario al ser un festivo de apertura.

Este es el caso de El Corte Inglés, que abrirá de 10.00 a 22.00 horas; así como el Centro Comercial Larios, que tendrá sus tiendas abiertas de 10.00 a 22.00 horas, mientras que la zona de restauración estará disponible desde 10.00 a 00.30 horas y, el supermercado, de 9.00 a 22.00 horas.

Una imagen general del vestíbulo del centro comercial Vialia. / L. O.

El Centro Comercial Vialia, por su parte, tendrá sus comercios disponibles de 10.00 a 22.00 horas; y su zona de ocio y restauración de 12.00 a 00.00 horas.

Los centros comerciales que mantendrán su horario

El Centro Comercial Málaga Plaza mantendrá su horario de 11.00 a 20.00 horas, mientras que en Plaza Mayor será, como cada sábado, de 10.00 a 2.00 horas el centro comercial, sus tiendas de 10.00 a 22.00 horas; el supermercado, de 10.00 a 22.00 horas; la zona de restauración, de 12.00 a 00.00 horas, y la cafetería y heladerías, de 10.00 a 00.00 horas

El Centro Comercial Alameda tendrá sus comercios abiertos de 10.00 a 22.00 horas, mientras que sus restaurantes estarán de 12.00 a 1.00 horas.

El McArthurGlen Designer Outlet Málaga se podrá visitar de 10.00 a 22.00 horas, mientras que el Centro Comercial Rosaleda tendrá la zona comercial y el hipermercado Carrefour abiertos de 10.00 a 22.00 horas, y sus restaurantes y zona de ocio de 9.45 a 00.00 horas.

El resto de centros comerciales de la provincia

De igual modo, el Parque Comercial Málaga Nostrum estará abierto de 10.00 a 2.00 horas, y el Centro Comercial Miramar de Fuengirola abrirá sus tiendas de 10.00 a 22.00 horas, sus restaurantes y negocios de ocio de 12.00 a 1.00 horas, y su hipermercado de 10.00 a 22.00 horas.

Interior del centro comercial La Cañada / CC La Cañada

En el caso del Centro Comercial El Ingenio de Torre del Mar, el horario será de 10.00 a 22.00 horas, el mismo que mantendrá La Cañada Shopping de Marbella.