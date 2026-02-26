Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Embalses de MálagaEje comercial BailénRetrato robot mujerDesfile de planetasMuerte Antonio TejeroCaos ferroviarioPolémica VPO SolivaMálaga CF
instagramlinkedin

Gastronomía

Llega a la Cheesequería el sabor favorito de los universitarios: Choco Bom de chocolate blanco

Se trata de una edición limitada que saldrá el 27 de febrero en todas las tiendas de la marca y estará disponible durante un mes

La nueva tarta Choco Bom Chocolate Blanco llega el 27 de febrero como edición limitada en todas las tiendas de la marca.

La nueva tarta Choco Bom Chocolate Blanco llega el 27 de febrero como edición limitada en todas las tiendas de la marca. / L.O

Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

Tras el fenómeno generado por sus últimas ediciones especiales, la Cheesequería vuelve a sorprender con una colaboración nacional junto a Gullón.

Bajo el concepto “el sueño de todo universitario”, por ser las galletas que eligen en sus descansos entre clases, el 27 de febrero sale a la venta la nueva tarta sabor Choco Bom Chocolate Blanco.

Esta fusiona sus icónicas galletas Choco Bom de chocolate blanco con el producto estrella de la marca, la tarta de queso, conectando así con una generación que ha crecido merendando estas galletas en bibliotecas, entre exámenes o como capricho de media tarde.

Edición limitada durante un mes

La tarta estará disponible desde el 27 de febrero hasta el 27 de marzo, durante un mes y con unidades limitadas cada día en todas las tiendas de La Cheesequería.

Noticias relacionadas y más

Fenómeno Casa Kiki

Esta colaboración llega tras el éxito alcanzado en su anterior campaña junto a Casa Kiki, que generó colas en tienda, sold out y rotura total de stock.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado: el mercadillo más grande de Málaga ya tiene fecha y contará con animaciones, 'foodtrucks' y talleres para toda la familia
  2. Cortes de tráfico en Málaga este sábado 21 de febrero: horarios y calles afectadas
  3. El refugio natural de Málaga para comer con niños entre animales, tiro con arco y paredes de escalada
  4. Teatinos: el fin de que los vecinos mantengan las zonas verdes, más cerca
  5. Luz verde para un hotel de lujo en el antiguo edificio de Correos de Málaga
  6. Los problemas con el AVE provocan que las reservas en Málaga para Semana Santa caigan un 35%
  7. Málaga instala monumentos con presupuesto municipal: 60.722 euros en siete actuaciones en el último lustro
  8. Los embalses de Málaga alcanzan sus cotas máximas: superan el 90% de su capacidad

Andalucía se acerca a sus elecciones: Juanma Moreno anuncia que disolverá el Parlamento en abril

Andalucía se acerca a sus elecciones: Juanma Moreno anuncia que disolverá el Parlamento en abril

Llega a la Cheesequería el sabor favorito de los universitarios: Choco Bom de chocolate blanco

El PP se abstiene y frena en Málaga la moción de Vox para vetar el burka y el niqab en dependencias municipales

El PP se abstiene y frena en Málaga la moción de Vox para vetar el burka y el niqab en dependencias municipales

Choque en el Ayuntamiento de Málaga por las obras “sin perspectiva vecinal”

Choque en el Ayuntamiento de Málaga por las obras “sin perspectiva vecinal”

Aehcos advierte que el bloqueo del AVE podría hacer perder turistas a la Costa del Sol

Aehcos advierte que el bloqueo del AVE podría hacer perder turistas a la Costa del Sol

Unas 300 familias malagueñas de pueblos menores de 10.000 habitantes podrán beneficiarse del ‘cheque bebé’

¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Málaga este sábado durante el Día de Andalucía?

¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Málaga este sábado durante el Día de Andalucía?

Desabastecimiento en las farmacias de Málaga: estos los fármacos más difíciles de conseguir

Desabastecimiento en las farmacias de Málaga: estos los fármacos más difíciles de conseguir
Tracking Pixel Contents