Gastronomía
Llega a la Cheesequería el sabor favorito de los universitarios: Choco Bom de chocolate blanco
Se trata de una edición limitada que saldrá el 27 de febrero en todas las tiendas de la marca y estará disponible durante un mes
Tras el fenómeno generado por sus últimas ediciones especiales, la Cheesequería vuelve a sorprender con una colaboración nacional junto a Gullón.
Bajo el concepto “el sueño de todo universitario”, por ser las galletas que eligen en sus descansos entre clases, el 27 de febrero sale a la venta la nueva tarta sabor Choco Bom Chocolate Blanco.
Esta fusiona sus icónicas galletas Choco Bom de chocolate blanco con el producto estrella de la marca, la tarta de queso, conectando así con una generación que ha crecido merendando estas galletas en bibliotecas, entre exámenes o como capricho de media tarde.
Edición limitada durante un mes
La tarta estará disponible desde el 27 de febrero hasta el 27 de marzo, durante un mes y con unidades limitadas cada día en todas las tiendas de La Cheesequería.
Fenómeno Casa Kiki
Esta colaboración llega tras el éxito alcanzado en su anterior campaña junto a Casa Kiki, que generó colas en tienda, sold out y rotura total de stock.
