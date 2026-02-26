Choque en el Ayuntamiento de Málaga por las obras “sin perspectiva vecinal”

Con el Salón a punto de ser desalojado y con el alcalde avisando de que no toleraría más interrupciones, el Pleno de Málaga ha tumbado la moción de Con Málaga que ponía sobre la mesa un cóctel explosivo: obras simultáneas, cambios de tráfico, pérdida de aparcamientos y riesgos en barrios como Los Corazones, Huelin y el entorno del Civil. Los vecinos lo resumieron sin anestesia: “Vamos a ser un cajón y una ratonera”. Con Málaga pedía frenar la dinámica de obras y proyectos en barrios consolidados “sin perspectiva vecinal” y con impactos “acumulativos” sobre movilidad, aparcamientos, medio ambiente y calidad de vida. La sesión ha estado marcada por un debate encendido, con intervenciones de colectivos vecinales y reproches cruzados entre la oposición y el equipo de gobierno.

La propuesta, defendida por Antonia Morillas, ponía el foco en tres frentes: Los Corazones–Portada Alta–Carranque (reordenación de tráfico y el futuro CaixaForum), Huelin (obras de “renaturalización”) y el área de Miraflores–Victoria Eugenia por la concentración de infraestructuras vinculadas al Macrohospital del Civil y las obras del Metro.

Los Corazones y Manuel Azaña: el miedo a la “ratonera”

Con Málaga centró buena parte de su argumentario en el rediseño de la plaza Manuel Azaña y su área de influencia: avenida de Andalucía, calle Cómpeta y conexiones con Santa Rosa de Lima y Ángel Herrera Oria, además del efecto dominó sobre ejes como Ortega y Gasset o Juan XXII. La moción advertía de nuevos giros, rotondas y cambios no explicados “con la debida transparencia” y añadía una acusación especialmente dura: que el respaldo vecinal difundido públicamente sería “impostado”.

Desde el atril, el portavoz vecinal José Rivero (Asociación de Vecinos Corazones del Carmen) fue al choque: “No vengo a pedir, vengo a exigir”, y avisó de que el planteamiento “olvida la seguridad de los que allí vivimos” y no mide el impacto en servicios de emergencia. También cargó contra la ejecución de la rotonda y la obra ya recepcionada en la plaza: “Diseño deficiente y mala ejecución”, con “suelo hundido con desniveles” y farolas que “dejan en penumbra las aceras”.

Uno de los puntos de mayor fricción fue el solar que hoy funciona como bolsa de estacionamiento y que quedaría afectado por el proyecto del CaixaForum. Con Málaga subrayó la pérdida de más de 300 plazas gratuitas y el salto a un aparcamiento subterráneo de pago con 101 plazas, lo que, a su juicio, trasladará el problema a las calles colindantes y tensionará aún más un entorno con déficit estructural.

Rivero lo resumió con crudeza: se suprime aparcamiento y “se pretende vender a los vecinos parking por como mínimo 33.000 euros”. La moción pedía, además, un plan de choque con plazas en batería, búsqueda de parcelas para aparcamientos disuasorios y el mantenimiento del “mayor número posible” de plazas gratuitas en superficie.

Nacho Romera (izquierda) y el presidente vecinal Francisco Moya, en las obras de renaturalización del barrio. / A.V.

Huelin: “renaturalización” en cuestión y un barrio “en jaula”

El segundo gran bloque del debate fue Huelin, con una crítica directa a unas obras que, según la moción, han dejado cortes prolongados, rehacer actuaciones varias veces, y soluciones “poco funcionales” para la vida diaria del barrio.

Francisco Moya (Asociación de Vecinos Torrijos) fue tajante con el concepto: “Renaturalización de Huelin: si se pueden llamar así”, y denunció “falta de diálogo y transparencia”. En su intervención dejó una imagen que caló en el salón: “Los vecinos nos encontramos como en una jaula”, con “rodeos” y problemas de accesibilidad: “Vamos a ser un cajón y una ratonera”.

La moción también reclamaba restituir las plazas PMR eliminadas, revisar el trato al arbolado y reforzar inspección ante la presión de usos turísticos.

Civil y Macrohospital: inundabilidad, sótanos y obras simultáneas

El tercer frente fue el entorno del Hospital Civil, con la discusión sobre riesgos hidráulicos y la simultaneidad de excavaciones por el Metro y el futuro hospital. Juan Carlos Mata (Plataforma los 700 del Civil) defendió que la batalla no es contra la infraestructura sanitaria, sino contra el emplazamiento: “No estamos contra el hospital sino contra su ubicación”. Y puso el acento en la solución técnica: “Tanques de tormentas adosado al edificio no es una buena solución”, alertando del efecto de saturación en episodios de avenidas.

Morillas elevó el tono político y acusó al gobierno de funcionar con mayoría absoluta “apoltronada” y de no escuchar: pidió “información y estudios técnicos” y criticó que se concentren actuaciones en el mismo periodo temporal “sin un estudio global” del impacto en barrios densamente poblados.

La réplica del equipo de Gobierno: “ganen las elecciones”

La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, respondió con un mensaje frontal: “Intentan entrar en un debate técnico… pero vienen a impugnar el modelo de ciudad” y lanzó una frase que incendió aún más el clima: “Ganen las elecciones”. Acusó a Con Málaga de no aportar “alternativas técnicas” ni “informes” y de “instrumentalizar” el malestar: “Siempre agitan a los vecinos para generar conflicto”.

En el turno de Carlos Conde, el concejal de Economía cerró filas con los proyectos y ligó la moción al “no a todo”. Rechazó “improvisación” y defendió el “rigor” del trabajo municipal: “No pongan en tela de juicio los informes de los ingenieros”. Sobre Huelin, añadió que la actuación está validada porque cumple los requisitos: “La renaturalización… está aprobada… y nosotros la estamos implementando”. Y remató: “Defendemos el futuro frente a su demagogia”.

Oposición y bronca en el Salón: aviso a los asistentes

En el bloque de grupos, Vox coincidió en el diagnóstico de impactos y falta de una evaluación conjunta: Antonio Alcázar habló de “incertidumbre” y de la necesidad de “equilibrio” para que la ciudad funcione “para los que viven en sus barrios”.

Por su parte, el socialista Mariano Ruiz Araujo cargó contra lo que definió como el “resaca de mayoría absoluta” y la “prepotencia” del equipo de Gobierno, al que acusó de empujar a Málaga hacia “una ciudad más salvaje”. Citó ejemplos como Pinares de San Antón, la Torre de San Telmo o El Palo para sostener que “ponen de acuerdo a Málaga de este a oeste en que su gestión es desastrosa” y que no se trata de un caso aislado, sino de “un patrón”. En esa línea, enmarcó el CaixaForum como otro episodio en el que “los vecinos… nuevos paganinis” y extendió la crítica a Huelin, por “obras rehechas varias veces”, “daños en el arbolado” y la “disminución de aparcamientos de movilidad reducida”, además de advertir de “flujos subterráneos complejos” que, dijo, “ponen en jaque” zonas como Blas de Lezo. Remató con una pregunta al alcalde: “¿No sería más eficiente escuchar antes que rectificar?”, insistiendo en que “el error se repite por sistema” y “no es casualidad, es un modelo”.

El ambiente se calentó también en la grada. El alcalde, Francisco de la Torre, advirtió al público: “No voy a tolerar ninguna interrupción más” y amagó con el desalojo si continuaban las interrupciones. En su réplica política defendió el sistema municipal: “El sistema de participación vecinal es muy amplio y completo”.

Qué pedía la moción: estudios, aparcamientos, camiones y mesa vecinal

Aunque fue rechazada, la iniciativa de Con Málaga agrupaba un paquete amplio de medidas: plan urgente de movilidad en Los Corazones–Portada Alta–Carranque por el efecto CaixaForum y la reordenación viaria; consenso vecinal y acceso a documentación; plan de choque de aparcamientos; retirada del tráfico pesado por Manuel Azaña; revisión de deficiencias en obras ya ejecutadas; participación real en la segunda fase en Huelin; restitución de plazas PMR; e incluso, en el Civil, un estudio integral y acumulativo y una mesa técnica y vecinal permanente para seguimiento.