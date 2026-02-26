Condenado a seis años de prisión un camarero que violó a una menor en Estepona tras invitarla a unas copas

Un camarero de 40 años ha sido condenado a seis años de prisión por violar a una menor a la que invitó a su domicilio en Estepona aprovechando que se encontraba bajo los efectos del alcohol al que él mismo le había invitado.

El procesado invitó a su casa a la víctima

Fue el 13 de agosto de 2021 cuando el procesado se encontró con la víctima, de 16 años, y una amiga suya de 15, mientras se dirigían a la piscina de la urbanización donde veraneaban.

Las menores conocían al acusado de vista ya que era camarero de un chiringuito que frecuentaban junto a otros amigos.Tras dirigirse a ellas, las invitó a tomar copas en su domicilio y, pese negarse inicialmente, acabaron accediendo.

Una vez allí, el acusado les sirvió una copa de vodka a cada una, poniéndole en menos de diez minutos una segunda copa a la víctima, que bebió ambas consumiciones muy rápido y como consecuencia se sintió mareada e indispuesta.

Bajo los efectos del alcohol

En la sentencia se destaca que aprovechó la situación en la que se encontraban las menores, sobre todo la víctima, que estaba más mareada, desvanecida y con ausencia de fuerza física, y la agredió sexualmente.

Los magistrados consideran probado que la otra menor también estaba en estado de aturdimiento y el acusado le dijo que se sumara, aunque ella no lo hizo.

Esa misma noche, pese al estado de 'shock' en el que se encontraba la menor agredida, se lo contó a su hermano y a sus padres y denunciaron los hechos.

Ademas de varias lesiones físicas, la menor padece un daño emocional, trastorno de adaptación y estrés agudo grave, con un cuadro reactivo consistente en ansiedad con crisis, temor, preocupación recurrente, sentimientos de inseguridad y desconfianza.

Delito de abusos sexuales

El procesado ha sido condenado por un delito de abusos sexuales con acceso carnal (con la ley actual se trataría de agresión sexual) y además de la pena de prisión se le inhabilita durante 13 años a cualquier profesión, oficio o actividad, sean o no retribuidas, que conlleven contacto regular o directo con personas menores de edad.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, se le prohíbe además aproximarse a la vivienda de la víctima, lugar de estudios o cualquier otro que frecuente a menos de 500 metros así como comunicar con ella por cualquier medio durante 12 años y libertad vigilada durante cinco años, que se ejecutarán con posterioridad a la pena privativa de libertad.

El procesado, que también ha sido condenado a participar en programas de educación sexual, tendrá que indemnizar a la víctima con 20.000 euros.