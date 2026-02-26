Desabastecimiento en las farmacias de Málaga: estos los fármacos más difíciles de conseguir

La falta de medicamentos sigue siendo uno de los principales desafíos para el sector farmacéutico en España. Así lo revela el 'III Informe sobre desabastecimientos de medicamentos' de LUDA Partners. En 2025, se registró una media trimestral de 5.397 productos distintos con faltas en las farmacias de la red, lo que supone un incremento del 8% respecto al año anterior.

Este informe fue presentado en un acto público en el que se analizó el problema estructural del desabastecimiento, que afecta no solo a España, sino a otros países. En la presentación, se detallaron los resultados obtenidos a través de la herramienta LUDA, utilizada en más de 3.700 farmacias de todo el país, permitiendo que más de 600.000 pacientes pudieran continuar sus tratamientos sin interrupciones.

En cuanto a los grupos terapéuticos más afectados, el informe señala a los antidiabéticos, antibacterianos y antidepresivos como los más afectados, destacando entre ellos fármacos como Ozempic, Furantoina y Anafranil.

¿Cómo ha afectado el desabastecimiento a las farmacias de Málaga?

En Málaga, los tratamientos para la diabetes han sido los más afectados, representando el 10% de los medicamentos afectados por el desabastecimiento. Entre ellos, Ozempic destaca como uno de los fármacos con mayores problemas de suministro.

Un fármaco que, además de utilizarse para tratar la diabetes, ha disparado su popularidad en los últimos años por su uso para perder peso.

Imagen de recurso de Ozempic en una farmacia / LUDA Partners

Los antibacterianos de uso sistémico siguen siendo un desafío importante, constituyendo el 6% de las localizaciones totales, destacando Furantoina entre los más escasos. Los antidepresivos ocupan el tercer lugar, representando el 5% de los medicamentos afectados, con Anafranil como uno de los más mencionados.

Lenzetto, el fármaco más afectado en 2026

Aunque Ozempic ha sido uno de los medicamentos más emblemáticos en los últimos años, el informe de LUDA destaca que el desabastecimiento no se debe a picos puntuales de demanda, sino a una serie de factores que afectan la cadena de suministro.

En 2026, el medicamento que ha registrado el mayor número de incidencias ha sido Lenzetto, utilizado para tratar los síntomas derivados de la deficiencia de estrógenos tras la menopausia.