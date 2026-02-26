Los embalses de Málaga se hallan en máximos históricos y a un 4% del lleno técnico

Los siete embalses de la provincia de Málaga superan ya los 556 hectómetros cúbicos, cuatro más de los que sumaban hace una semana. Y aún está lejos la cota de los 600, con lo que teóricamente están al 92% de su capacidad total. Sin embargo, técnicos de la Junta de Andalucía trabajan con un escenario de seguridad que coloca ese porcentaje muy por encima. Sólo resta un 4% de margen para el lleno técnico, con lo que la cuota actual cabe catalogarla de histórica. El pantano de Casasola está al 60%, pero no puede subir ni un litro más por «cuestiones de seguridad», como alega la propia administración autonómica en sus portales oficiales.

Los embalses malagueños se sitúan esta semana en máximos inéditos / álex zea

Límite máximo de capacidad

Es decir, teóricamente, las presas malagueñas están a 23 hectómetros cúbicos del límite máximo a partir del que el desembalsado impediría en este momento pasar de los 580 hectómetros. En las últimas décadas, el embalse situado en el término de Almogía podía superar la barrera de los 21 hectómetros, pero la Junta ha rebajado ese aforo en una decena, hasta marcar un tope de 12 hectómetros cúbicos.

No obstante, ese récord del 96% fijado en estos momentos podría batirse en pocos días. Sólo en la última semana el pantano de mayor capacidad, el axárquico de La Viñuela, ha ganado cerca de 4 hectómetros más. Y está en este momento a menos de diez puntos del máximo técnico para empezar a liberar agua. Un dato llamativo porque hace poco más de dos años esta instalación era considerada desde el punto de vista de los técnicos como «embalse muerto». Por entonces incluso se empezó a trabajar en dispositivos que pudieran extraer agua de entre los importantes lodos que acumulaba el fondo de esta presa.

Capacidad actual de los pantanos en la provincia de Málaga / hidrosur

Pero qué antecedente más parecido encontramos en el histórico de la Junta de Andalucía. Tenemos que remontarnos a hace poco más de 15 años para hallar un escenario tan significativo en cuanto a reservas hídricas en la provincia. Los siete pantanos malagueños estaban casi al 96% en los últimos días del mes de abril de 2011.

Justo después de unas intensas precipitaciones que deslucieron como pocas veces los desfiles procesionales de la Semana Santa en Málaga, los pantanos rozaban el lleno técnico como ahora. No había limitaciones en Casasola, por lo que la Consejería informaba de que sólo había margen para acumular 22 hectómetros cúbicos más. En ese momento la capacidad total se había fijado en 626 hectómetros cúbicos, muy por encima de los 603 marcados hasta hace unos días. O de los menos de 590 que han generado los últimos reajustes por seguridad.

No se descartan nuevos frentes porque el domingo arranca un mes tradicionalmente muy inestable / Álex Zea

Desembalses controlados

De los desembalses que en aquellas fechas, hace década y media, hubo que poner en marcha dan cuentan muchas crónicas. Había recelo porque incluso en esa última semana de abril se repetían los episodios lluviosos. Y, en este momento, pese a que el enjambre de borrascas de las siete primeras semanas del año ha dado paso a un periodo de calma, no se descartan nuevos frentes porque el domingo arrancará un mes tradicionalmente muy inestable en la provincia.

Frente a los más de 140 hectómetros cúbicos que actualmente acumula La Viñuela, a aquellas alturas de 2011 esta presa se hallaba a 159 hectómetros. En ese momento, el máximo se había fijado en 170, también por encima de los números actuales. Guadalteba, Conde de Guadalhorce y Guadalhorce, por su parte, se hallaban al 100% y justo con los mismos hectómetros que hoy suman.