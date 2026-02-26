Enésimo choque por la vivienda en Málaga: el Ayuntamiento rechaza declarar “zona tensionada” y frena una moratoria turística

El debate sobre la crisis de la vivienda en Málaga volvió a encallar este jueves en el Pleno. La corporación municipal rechazó, punto por punto, las dos mociones urgentes presentadas por Con Málaga y el PSOE que buscaban apretar el cerco a la vivienda de uso turístico (VUT) y abrir la puerta a nuevas herramientas de control: desde licencias con fecha de caducidad hasta límites temporales y la posibilidad de no renovar permisos en áreas con emergencia habitacional. No salió adelante ninguna de las medidas planteadas en ambos textos. Y, con ello, quedaron en el aire propuestas que iban desde declarar Málaga como zona tensionada hasta impulsar una moratoria para nuevas licencias vinculadas a proyectos de apartamentos turísticos en toda la ciudad.

Las iniciativas urgentes defendían un cambio de marco para que el Ayuntamiento dispongan de más margen frente al crecimiento de los alojamientos turísticos. Entre las peticiones que se quedaron sin respaldo, figuraban la imposición de límites temporales a las licencias de VUT y habilitar su caducidad; permitir al Consistorio no renovar licencias en zonas declaradas de emergencia habitacional; así como regular el régimen urbanístico de los pisos turísticos en municipios “tensionados”, con permisos de vigencia limitada.

Tampoco prosperó el compromiso para impulsar una moratoria de nuevas licencias para apartamentos turísticos en el término municipal.

Auditoría a los cambios de uso: otro portazo

Uno de los puntos que concentró atención fue la propuesta de instar a la Gerencia Municipal de Urbanismo a crear una comisión técnica de inspección urbanística para auditar más de 800 cambios de uso aprobados en los últimos tres años, con el objetivo de detectar VUT ilegales.

La medida, que pretendía revisar expedientes para localizar viviendas que operen fuera de la normativa, también fue rechazada en la votación plenaria.

Daniel Pérez: “Plan Vivir” e intervención del mercado

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, elevó el tono del debate con un diagnóstico que calificó de extremo. Reclamó un “Plan Vivir” para “dignificar” el acceso a la vivienda y advirtió de una ciudad que, a su juicio, está expulsando a vecinos por la falta de alquiler asequible.

Pérez defendió la necesidad de intervenir el mercado, habló de “drama habitacional” y volvió a pedir que Málaga sea declarada zona tensionada, insistiendo en que los datos reflejan una situación “demoledora”.

En su segundo turno, el portavoz municipal del PSOE ha insistido en el "drama habitacional" que hay en Málaga, que es "innegable", pidiendo, por tanto, declarar zona tensionada. "Los malagueños necesitan respuesta y menos soberbia. O cambiamos el modelo o intervenimos el mercado o los malagueños se tendrán que ir", añadió.

Sguiglia: “Sin intervención democrática hay selva”

Desde Con Málaga, su portavoz Nicolás Sguiglia describió la situación como una “jungla” y cargó contra el modelo de ciudad, vinculando el deterioro del acceso a la vivienda a la expansión de usos turísticos. En su discurso, defendió que sin intervención democrática del mercado de la vivienda se consolida un escenario que “perjudica al pueblo” y favorece que “se forren” a costa de la precariedad.

De la Torre pide “reflexión” y Casero dispara a la ley estatal

El alcalde Francisco de la Torre intervino para pedir “reflexión” a PSOE y Con Málaga sobre qué debe hacer un gobierno en esta materia y aseguró que dedica gran parte de su tiempo a la vivienda.

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, defendió la actuación del equipo de Gobierno y atribuyó parte del encaje normativo a medidas impulsadas por la Junta. En paralelo, dirigió sus críticas a la ley estatal de vivienda, sosteniendo que ha tensionado el mercado y ha contribuido a agravar un problema que, en su opinión, se ha vuelto estructural.

Vox: “Bipartidismo”, inflación y el “Estado especulador”

La portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, repartió responsabilidades entre PP y PSOE, criticó décadas de alternancia y añadió el impacto de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo como factor clave que complica el acceso a una vivienda. En su intervención, sostuvo además que el “mayor especulador” en vivienda es el Estado.

Pomares: “La receta es más vivienda, más rápida y asequible”

El concejal delegado de Vivienda, Francisco Pomares, cargó contra el PSOE con una pulla directa a sus “modelos” de referencia: “En la moción solo leo a Collboni (Barcelona)”, ironizó, antes de recordar “aquellos tiempos” en los que, según dijo, Daniel Pérez ponía como ejemplo a Abel Caballero (Vigo). “Qué pronto los socialistas venden a quienes fueron sus referentes… yo prefiero ese modelo socialista; me fío más de eso que de los engaños del señor Sánchez”, remató.

Como cierre, Pomares defendió su receta para aliviar la crisis: más vivienda, más rápida y a precios asequibles. “Es lo que se hace en Málaga o en Vigo, en Andalucía o en Castilla-La Mancha”, concluyó.