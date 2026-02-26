La V Gala de la Fundación El Pimpi viajó desde Málaga hacia el “Sol de la Solidaridad”

La V Gala de la Fundación El Pimpi reunió a representantes del tejido social, cultural e institucional de Málaga en el Teatro del Soho CaixaBank en un viaje hacia el “Sol de la Solidaridad”.

Presentada por la periodista y madrina de la entidad, Belinda Washington, el público fue invitado a subir a bordo de un imaginario crucero espacial, haciendo escala en cada uno de los proyectos que dan vida a la Fundación. Entre ellos se encuentran los siguientes: Cantera, un estudio intensivo de cocina y sala dirigido a personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de facilitar su inserción laboral inmediata en el sector hostelero; Genius, que impulsa una serie de jornadas inspiradoras diseñadas para poner en valor a los artesanos y productores locales; Málaga Cocina Emoción, libro que rescata la historia y la cultura culinaria de los 103 municipios de la provincia; Raíces, talleres que promueven el bienestar, la inclusión y la sostenibilidad ambiental a través del contacto directo con la naturaleza; Castañuelas Rosas, talleres de danza española que brinda apoyo a mujeres con enfermedades crónicas y/o autoinmunes; Lunares, entrevistas en formato podcast pensado para llevar las historias de Málaga al mundo; Soles de Málaga, movimiento social que culmina con un gran Festival de música

Cada parada del recorrido desveló historias reales, testimonios y logros que pusieron en valor la fuerza transformadora del trabajo comunitario.

El espectáculo estuvo animado por actuaciones como las del humorista Ángel Rielo, el músico Toni Romero, el grupo de baile Spoilers y SuperHeavySound, que trasladó el ambiente festivo del próximo Festival Soles de Málaga, que tendrá lugar el 18 de abril en la Plaza de Toros La Malagueta.

Momento 'Conquistar el Sol' en la V Gala Fundación El Pimpi / SHAKTI DE RACO

Entre el público, las administraciones quisieron sumarse al reconocimiento de la labor de la Fundación: el alcalde Francisco de la Torre destacó su capacidad para cohesionar a la ciudadanía; la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Málaga, Toñi Ledesma, reafirmó el apoyo institucional para con los proyectos de la Fundación; y la delegada de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro, recordó el reconocimiento otorgado a la entidad como Mejor Fundación de Andalucía y por ultimo; el presidente Luis Merino Bayona agradeció el respaldo recibido y subrayó el esfuerzo del equipo y voluntariado que hace posible su labor social, cultural y gastronómica.

La velada se clausuró con un momento de unión y emotividad, cuando el teatro entero, alzó las manos para “conquistar el Sol”. Miles de pulseras luminiscentes se encendieron al mismo tiempo, simbolizando la luz interior que, unida, se transforma en solidaridad. A su vez, en la pantalla aparecieron los rostros de personas y entidades que han recibido apoyo desde 2018, y oficialmente se presentaron las cinco ONG que serán beneficiarias de la próxima edición del festival: Afesol, Alas, Prolibertas, Nuevo Futuro y Betania. Con esta imagen, la Fundación anunció oficialmente la celebración del Festival Soles de Málaga 2026, que volverá a reunir a más de 3.000 personas en una jornada imprescindible para la ciudad