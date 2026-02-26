Guía completa de planes gratis en Málaga para el Día de Andalucía: museos, conciertos y talleres sin pagar un euro el 28 de febrero

Conciertos, talleres, exposiciones, conferencias y visitas temáticas. Todo esto y mucho más se podrá disfrutar en Málaga de forma completamente gratuita este próximo sábado 28 de febrero con motivo de la celebración del Día de Andalucía.

Durante toda la jornada festiva y el fin de semana, se prevé que la capital y su provincia se llenen de malagueños y turistas en busca de los mayores tesoros culturales, patrimoniales y paisajísticos del territorio.

Y, para todos ellos, se ha creado una amplia programación para sacar pecho de la riqueza de Málaga y llenar cada uno de los espacios de la provincia de actividades para todas las edades sin tener que pagar un euro.

Visitas guiadas a los Dólmenes de Antequera por el Día de Andalucía

Entre las opciones gratuitas que se podrán disfrutar este sábado se encuentra una visita temática a los Dólmenes de Antequera en un itinerario diseñado para conocer la historia del lugar a través de las personalidades más relevantes que han vinculado su legado a los Dólmenes desde el pasado hasta el presente.

Dólmenes Antequera / La Opinión

Esta actividad se producirá este sábado de 12.00 a 14.00 horas y que tendrá una duración de 90 minutos.

Actividades para toda la familia en el Museo de Málaga

El Museo de Málaga también contará con distintas iniciativas para celebrar el Día de Andalucía, con talleres para toda la familia, visitas temáticas y conferencias.

Unas actividades que arrancarán este miércoles y hasta el jueves de 11.30 a 13.30 horas con el taller 'Arte y Andalucía para toda la familia', en el que, durante 90 minutos, se mostrará la calidad del arte andaluz y la importancia de Málaga en él.

"Nuestra región ha sido siempre un núcleo fundamental del arte español, no solo por la calidad de las creaciones, sino también por su personalidad y singularidad. Málaga ha sido uno de los focos de este arte andaluz, que combina color, línea y temáticas propias", han señalado desde la Junta de Andalucía sobre esta iniciativa.

Visitas guiadas para celebrar el Día de Andalucía

En el Museo de Málaga también se celebrará la visita guiada 'Artistas andaluces por el mundo' para descubrir la proyección internacional de creadores andaluces, su formación y trayectoria, entre los que se incluyen figuras como Pablo Picasso.

Esta actividad tendrá una duración de 60 minutos y se llevará a cabo el 28 de febrero a las 12.00 horas.

Además, el jueves se celebrará la conferencia 'En torno al Mosaico Romano de Cártama', ofrecida por Pedro Rodríguez Oliva, catedrático de Arqueología en homenaje a José Mora Faura. Esta cita se celebrará a las 19.00 horas en el salón de actos de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo.

La riqueza arqueológica de Andalucía

El mismo museo oferta también la visita temática 'Las otras arqueologías de Andalucía', en la que se pueden descubrir una serie de piezas que proceden de otras provincias andaluzas que han recalado finalmente en esta institución por diversas circunstancias.

"Muchas veces son historias curiosas y otras veces derivadas de la propia mecánica administrativa. Así encontramos objetos desde objetos que pertenecieron a los marqueses de Casa-Loring hasta otros que formaron parte de colecciones ya del siglo XX", ha asegurado la Junta de Andalucía.

Además, tal y como ha afirmado, algunas de estas piezas tienen un gran interés y forman conjuntos notables, mientras que otras son hallazgos modestos.

"Podremos hacer un recorrido por las provincias de Córdoba, Granada, Almería y Sevilla, deteniéndonos en fundamentalmente en los periodos ibérico, romano y andalusí", han recalcado. Esta iniciativa se producirá el sábado a las 12.00 horas y tendrá aforo de 26 personas.

Una conferencia-concierto para conmemorar el 28 de febrero

El programa del museo se completa con la conferencia-concierto 'Sintonías artísticas. La hermandad de la música y arquitectura', realizada por Ana Benavides, catedrática del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y profesora de la Universidad Carlos III, este domingo a las 12.00 horas.

Durante 60 minutos, la experta realizará una conferencia-concierto ofrecida con motivo del Día de Andalucía y de la clausura final de la exposición 'Más que un grano de arena. Málaga y el arquitecto Fernando Guerrero Strachan (1880-1930)'.

Las Casas de Félix Sáenz, una de las obras más famosas de Fernando Guerrero Strachan. / A.V.

"Andalucía y Málaga se narran en lo literario, en lo arquitectónico y también en lo musical. Todas sus apuestas visuales o sonoras son como libros de viaje, estampas de sus gentes y testimonian la esencia de sus lugares. Música y arquitectura son artes inevitables y están en sintonía con el ser humano, pues son reflejos de un sentir, de una cultura, son esbozos de arte local, como decía Guerrero Strachan", han recalcado al respecto sobre esta actividad.

La importancia de Guerrero Strachan, otra de las opciones de ocio en Málaga

En el museo también se podrá disfrutar de un taller infantil sobre el arquitecto Guerrero Strachan que busca "acercar su figura a los más pequeños".

Para ello, los participantes se pondrán en su piel con el reto de construir una maqueta de Málaga. Esta cita estará destinada a niños desde 6 años a 12 y busca poner en valor a este ilustre arquitecto creador considerado uno de los principales artífices de la fisonomía urbana de la Málaga actual.

El taller se llevará a cabo este domingo de 11.30 a 13.30 horas durante 90 minutos con un aforo de 25 personas.

Actividades de la Biblioteca Provincial de Málaga

Por su parte, la Biblioteca Provincial de Málaga mantiene hasta el propio Día de Andalucía una exposición bibliográfica con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna y del Día de Andalucía.

Se trata de una muestra del fondo patrimonial dedicada a la diversidad lingüística y la educación multilingüe, además de la efeméride andaluza, a través de una exposición bibliográfica que se podrá visitar hasta el 28 de febrero de 9.00 a 21.00 horas.

Así celebra el Archivo Histórico Provincial de Málaga el Día de Andalucía

En la Biblioteca Provincial también se celebrará este jueves la iniciativa 'Andalucía lee a sus autores', con la que la institución publicará contenido divulgativo sobre un autor andaluz con biografía accesible y selección de fondos disponibles para consulta y préstamo, un recurso que se mantendrá online de manera permanente.

Trabajo de restauración a uno de los documentos que se encuentran en el Archivo Histórico Provincial de Málaga. / EFE

El Archivo Histórico Provincial de Málaga celebrará el Día de Andalucía de forma online con un post en redes sociales que incluirá fotografías históricas conservadas en el archivo. La actividad está dirigida a público general y podrá seguirse el 28 de febrero en formato digital.