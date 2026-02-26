Luz verde al ‘Tejar de Salyt’: Bailén-Miraflores se abre a un gran eje comercial, nuevas zonas verdes y una remodelación viaria

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado de forma definitiva el Plan de Reforma Interior (PRI) ‘Tejar de Salyt’, el documento que reordena la antigua fábrica de ladrillos Salyt en el distrito Bailén-Miraflores para dar paso a una transformación completa del ámbito: cambio de usos, renovación urbana del entorno, zonas verdes y un rediseño de accesos y ramales de conexión con el sistema viario del área. Se trata, por tanto, de un paso decisivo para convertir este área fabril en un enclave comercial que, además, salvará el pronunciado desnivel que separa los barrios de Carlinda y la Granja de Suárez, incluyendo mejoras en las conexiones viarias.

La votación dibuja un mapa político nítido: el plan salió adelante con el respaldo del equipo de gobierno del PP, la abstención de Vox y el voto en contra de PSOE y Con Málaga.

La operación pivota sobre un giro urbanístico de calado: el ámbito, hoy con calificación productiva, pasa a una nueva ordenación que habilita la implantación de actividades comerciales y usos asociados, en un planteamiento que el Consistorio vincula a la normativa autonómica (LISTA) y a un convenio firmado en abril de 2022 con la Sociedad de Ladrillos y Tejas (Salyt) y la promotora.

La propuesta se despliega sobre 52.391 m² de superficie y fija una edificabilidad de 21.730 m², con la actuación encuadrada en el sector que pasa a denominarse SU-ATURI-O-R.10.

Cuatro parcelas y cesiones: comercio, restauración, equipamiento público y parque

En el interior del ámbito se definen varias piezas clave, con especial protagonismo para el uso comercial:

Una gran parcela de 21.772 m² para uso comercial .

para . Otra de 11.240 m² destinada a comercio y restauración .

destinada a . Una parcela de 3.383 m² que recoge la cesión obligatoria (10%) vinculada al patrimonio municipal de suelo , asociada a edificaciones de gran superficie comercial.

que recoge la (10%) vinculada al , asociada a edificaciones de gran superficie comercial. Una parcela de 814 m² para equipamiento público .

para . Y un suelo de 7.334 m² para zonas verdes que se cederá al Ayuntamiento.

Además, el plan contempla la cesión del suelo necesario como sistema local viario dentro del ámbito para garantizar accesos rodados a las parcelas públicas resultantes.

Conexiones y ramales: más enlaces con Valle Inclán y el entorno del Arroyo del Cuarto

Uno de los puntos centrales del PRI está en la red viaria. El documento incorpora la ejecución —a cargo del promotor— de obras para completar y mejorar conexiones entre la parcela y su entorno, con especial foco en Valle Inclán y los enlaces asociados al sistema MA-20.

Entre las actuaciones previstas figuran: la finalización de ramales de conexión, un ramal de salida hacia Valle Inclán (sentido MA-20) y su entrada simétrica, una salida directa hacia el parque del Arroyo del Cuarto, y el acondicionamiento de ramales existentes que ya conectan el parque con Valle Inclán y el acceso/salida hacia la parcela.

A esto se suma una nueva apertura viaria: la conexión entre calle Galeno y el Tejar de Salyt por el límite este del ámbito.

Zonas verdes y recorridos peatonales: un parque y continuidad a pie

La ordenación reserva suelo para construir un gran frente verde: las zonas verdes proyectadas se sitúan en la parte superior del ámbito para conformar, junto a una zona municipal ya existente, un parque de diseño integrado.

El planeamiento incluye, además, conexiones peatonales por el perímetro verde para coser itinerarios hoy inconexos y facilitar el acceso a pie desde los barrios colindantes hacia la futura implantación comercial.

En movilidad, el plan dibuja una previsión de alrededor de 900 aparcamientos, con una distribución que concentra el mayor volumen bajo rasante (53%), además de plazas en superficie de parcelas privativas (40%), una pequeña parte en viario interior (1%) y otra en la red viaria local exterior (6%).

Casero pide disculpas por la urgencia de la moción

La tramitación del expediente llegó al Pleno envuelta en polémica por la vía de urgencia, que fue rechazada por los grupos de la oposición entre reproches a la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, por “falta de transparencia”. El portavoz socialista, Daniel Pérez (PSOE), anunció el voto en contra de la urgencia al considerar que “no son las formas” y denunciar que el gobierno municipal “no se ha puesto en contacto” con su grupo ni les ha “explicado nada”, además de reclamar que se detallaran los motivos de esa tramitación acelerada.

En la misma línea, Nicolás Sguiglia (Con Málaga) justificó el rechazo al advertir de que “hay que exigir más en términos de formalidad democrática” y subrayó que la oposición necesita “estudiar los expedientes” y ser convocada, porque, a su juicio, “pierde la calidad democrática de esta casa”.

También Vox, con Antonio Alcázar, votó en contra de la urgencia por la “premura de tiempo”.

Ante las críticas, Casero se disculpó por no haber comunicado que estos asuntos se tramitarían por urgencia y defendió que la información había sido “transparente y conocida por todo el mundo”, recordando que el expediente de Salyt se remonta a 2022 y que el Ayuntamiento debe cumplir plazos, por lo que optaron por aprobarlo en este Pleno “para no demorarlo más”. La edil añadió que, durante el procedimiento, se han tenido en cuenta alegaciones presentadas por los grupos.