El Pleno de Málaga aprieta al Gobierno: exige recuperar la alta velocidad con Madrid y más inversiones en la red

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha elevado este jueves la presión política por la crisis ferroviaria tras el accidente de Adamuz y el parón de la alta velocidad Málaga–Madrid, que seguirá interrumpida al menos hasta el 23 de marzo, con impacto directo sobre el Festival de Málaga (del 6 al 15 de marzo). La sesión ha servido para que Málaga ponga deberes al Gobierno para recuperar el AVE y blindar la infraestructura ferroviaria con inversiones suficientes que garanticen la seguridad de la red.

El grupo popular llegó al Pleno con dos mociones urgentes. Una de ellas, centrada en la situación ferroviaria, reclamaba al Gobierno que “ponga todos los medios disponibles para que el servicio ferroviario recupere la normalidad con garantías plenas tanto para los usuarios como para los trabajadores” y que “evalúe con urgencia el estado de taludes, túneles y muros para no volver a comprometer la seguridad de pasajeros y tripulación”. El PP también pedía al Ejecutivo ejecutar un Plan Integral de Inversiones en Infraestructuras Ferroviarias para modernizar la red y reducir incidencias. Además, plantea apoyar a los sectores afectados, reclamar que se mantenga el AVLO en condiciones estables y activar la autoridad independiente de investigación técnica de accidentes prevista por ley.

No fue la única iniciativa sobre el ferrocarril: Vox llevó además una moción ordinaria sobre prevención de riesgos ferroviarios y la protección de la población en municipios atravesados por infraestructuras ferroviarias, pero no salió adelante.

AVE cortado y factura inmediata: turismo, hoteles y taxis

La portavoz popular, Elisa Pérez de Siles, abrió el debate denunciando el deterioro del servicio —llegó a hablar de las “cucarachas en Cercanías, que ha obligado a varias cancelaciones”— y encuadró la situación en una secuencia de incidencias que, según expuso, se han vuelto recurrentes. Puso el foco en el golpe económico: 2.000 millones de euros de impacto en Andalucía y más de 110 millones en Málaga. Citó también una caída del 20% en reservas en la capital en pleno mes del Festival de Cine y a las puertas de la Semana Santa, además de la pérdida de ingresos en el taxi (hasta un 70% menos de facturación, según se dijo en el Pleno) y el posibles efectos sobre el empleo.

Desde Vox, Antonio Alcázar calificó el siniestro de Adamuz como “negligencia gubernamental” y sostuvo que Málaga ha construido parte de su crecimiento sobre la conectividad con Madrid, por lo que el corte del AVE rompe la previsibilidad económica y castiga viajes, congresos y actividad empresarial. Defendió que el Ayuntamiento debe tener más capacidad de planificación y protocolos para actuar “desde el primer minuto”, con medidas de coordinación entre emergencias municipales, autonómicas y sanitarias.

Toni Morillas, portavoz adjunta de Con Málaga, rechazó el enfoque de PP y Vox y habló de “instrumentalización” de la tragedia, aunque defendió la necesidad de transparencia, investigación a fondo y un plan de inversión de choque. También apuntó al marco de la liberalización ferroviaria como factor de presión sobre la infraestructura.

Mientras que por parte del PSOE, Jorge Quero, acusó al PP de “alarmismo” y defendió que no se corresponde con la realidad la imagen de abandono. Admitió la preocupación del sector turístico, pero insistió en que el Gobierno actúa con compromiso inversor y replicó que "la transparencia se publica en el BOE", aludiendo que este 24 de febrero de 2026, el Boletín recoge diversas disposiciones del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y otros organismos, centradas en la regulación del transporte, licitaciones de servicios y el nuevo marco de movilidad.

Lo aprobado: seguridad e inversiones como exigencia al Gobierno

Con la votación, el Pleno avaló la línea marcada por el PP: reclamar al Gobierno que active “todos los medios disponibles” para recuperar la normalidad del servicio con garantías plenas y que revise con urgencia taludes, túneles y muros, además de impulsar un Plan Integral de Inversiones para mantenimiento y modernización de la red. En paralelo, la iniciativa de Vox sobre prevención de riesgos ferroviarios y protección en municipios atravesados por la vía se quedó en el camino: fue desestimada.

La moción de Vox sostenía que el accidente de Adamuz destapó "fallos de mantenimiento y seguridad" y que los municipios atravesados por la vía —tengan o no estación— soportan riesgos y deben poder actuar en los primeros minutos de una emergencia. Por eso planteaba que el Ayuntamiento impulsara un plan municipal de prevención y actuación ante incidentes ferroviarios, reforzara la coordinación de Policía Local, Protección Civil y sanitarios, y exigiera a ADIF información detallada sobre el estado de la infraestructura, puntos de riesgo e incidencias, además de inspecciones y actuaciones de mantenimiento. También proponía crear órganos y herramientas de seguimiento e información pública y evaluar el coste de aplicar estas medidas.

Entre los cruces de acusaciones, la ciudad sigue con el mismo problema: sin alta velocidad directa con Madrid en un tramo clave del calendario. Con el AVE interrumpido hasta al menos el 23 de marzo, Málaga entra en el Festival de Málaga con incertidumbre en las reservas y con el aviso extendiéndose a otros sectores, del alojamiento al transporte urbano.