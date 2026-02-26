El restaurante estilo granja de Málaga que arrasa por sus platos enormes y sus zonas de juegos para los más pequeños

Comer en una granja mientras los más pequeños juegan con castillos hinchables, toboganes y atracciones es posible en Málaga, donde se encuentra Parada en La Granja, un restaurante ambientado en un rancho que se ha convertido en la opción favorita de las familias por sus platos enormes y las opciones de diversión que dispone para los menores.

Este restaurante situado en Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria, se presenta como el lugar idóneo para disfrutar de un plan en familia gracias a su amplia carta y su curiosa ambientación, situada en un terreno decorado como una granja, donde se puede pasear entre mesas de pícnic, cenadores, materiales de labranza y sus propias 'food trucks' para disfrutar de un entorno único.

Pero si algo ha convertido este lugar en uno de los más buscados por los malagueños son sus diversas zonas infantiles al aire libre, compuestas por su propio castillo hinchable, toboganes, areneros, toda clase de atracciones y hasta una pequeña granja con una casa y distintas figuras de animales, todo ello disponible de forma totalmente gratuita al comer en el local.

Fiestas, teatro y espectáculos en verano

Una extensa oferta de ocio que permitirá a los adultos degustar los mejores platos con calma mientras los más pequeños se divierten con seguridad de las terrazas y zonas verdes del lugar.

Además, durante el verano, este restaurante dispone de diversas actividades tanto para los más pequeños como para los adultos, como fiestas de animación, teatro, espectáculos de magia e, incluso, sesiones de cine al aire libre

Platos variados y de buen tamaño en este restaurante familiar

Un lugar que ofrece variedad y buen tamaño en cada uno de sus platos, donde los clientes pueden degustar distintos entrantes desde 6,80 euros como su salchipapa, los aros de cebolla, alitas de pollo, patatas rancheras, nachos, chips de boniato o los fingers de Kentucky.

Además, cuentan con ensaladas por 10,50 euros, perritos desde 6,50 euros, camperos desde 7 euros, rollos por 11,50 euros, hamburguesas normales y smash desde 7,37 euros y pizzas desde 11,80 euros.

Horarios de este restaurante-granja de Málaga

A estos se suman sus postres por 4,80 euros, como su brownie con helado de vainilla, la tarta de queso con frutos rojos, el coulant de chocolate con helado de vainilla y la tarta de zanahoria.

Una amplia oferta gastronómica y familiar que se puede disfrutar en su local de la avenida de la Torre número 39 de Torre de Benagalbón de viernes a domingo durante su horario de invierno. En estos meses, el negocio está abierto los viernes desde la 17.00 horas, y sábados y domingos, desde las 13.00 horas.