Astronomía
Venus y otros seis planetas más podrán verse este fin de semana desde Málaga
Con Júpiter, Mercurio, Saturno, Urano y Neptuno forman un espectáculo poco habitual, un desfile planetario visible desde la provincia
El cielo de Málaga regalará este fin de semana un espectáculo poco habitual: un desfile de seis planetas visibles en la misma franja horaria.
El fenómeno, conocido también como alineación planetaria, tendrá su momento más llamativo la tarde-noche del sábado 28 de febrero (y con opciones de observación en la madrugada del domingo 1 de marzo, según la zona).
Aunque se hable de "alineación", no significa que los planetas formen una fila perfecta en el espacio. Lo que vemos es un efecto de perspectiva desde la Tierra: como los planetas orbitan en un plano similar, parecen reunirse a lo largo de la eclíptica, la franja del cielo por donde también se mueve el Sol.
Qué planetas se verán desde Málaga
En esta alineación participan Venus, Júpiter, Mercurio, Saturno, Urano y Neptuno. Cuatro de ellos pueden verse a simple vista si el cielo está despejado y hay poca contaminación lumínica: Venus (el más brillante y fácil), Júpiter (muy luminoso), Saturno (con brillo más estable y tono amarillento) y Mercurio (el más difícil, muy bajo en el horizonte y visible pocos minutos).
Para completar el sexteto hará falta algo de ayuda: Urano es recomendable con prismáticos y Neptuno suele requerir prismáticos potentes o telescopio, por su brillo tenue.
Mejor hora para observarlo
La ventana más favorable empieza entre 30 y 45 minutos después de la puesta de sol, cuando el cielo ya ha oscurecido lo suficiente. La clave es localizar primero Mercurio y Venus, porque estarán muy bajos hacia el oeste y se ocultarán pronto.
Además, algunas guías sitúan una buena franja de observación desde España en la madrugada del 1 de marzo, dependiendo de la ubicación.
Para disfrutarlo, lo ideal es alejarse de la contaminación lumínica y buscar un horizonte despejado, especialmente hacia el oeste. En la provincia se recomiendan enclaves como los Montes de Málaga, la Sierra de las Nieves o El Torcal de Antequera.
- Confirmado: el mercadillo más grande de Málaga ya tiene fecha y contará con animaciones, 'foodtrucks' y talleres para toda la familia
- Cortes de tráfico en Málaga este sábado 21 de febrero: horarios y calles afectadas
- El refugio natural de Málaga para comer con niños entre animales, tiro con arco y paredes de escalada
- Teatinos: el fin de que los vecinos mantengan las zonas verdes, más cerca
- Luz verde para un hotel de lujo en el antiguo edificio de Correos de Málaga
- Los problemas con el AVE provocan que las reservas en Málaga para Semana Santa caigan un 35%
- Málaga instala monumentos con presupuesto municipal: 60.722 euros en siete actuaciones en el último lustro
- Los embalses de Málaga alcanzan sus cotas máximas: superan el 90% de su capacidad