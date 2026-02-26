Venus y otros seis planetas más podrán verse este fin de semana desde Málaga

El cielo de Málaga regalará este fin de semana un espectáculo poco habitual: un desfile de seis planetas visibles en la misma franja horaria.

El fenómeno, conocido también como alineación planetaria, tendrá su momento más llamativo la tarde-noche del sábado 28 de febrero (y con opciones de observación en la madrugada del domingo 1 de marzo, según la zona).

Aunque se hable de "alineación", no significa que los planetas formen una fila perfecta en el espacio. Lo que vemos es un efecto de perspectiva desde la Tierra: como los planetas orbitan en un plano similar, parecen reunirse a lo largo de la eclíptica, la franja del cielo por donde también se mueve el Sol.

Qué planetas se verán desde Málaga

En esta alineación participan Venus, Júpiter, Mercurio, Saturno, Urano y Neptuno. Cuatro de ellos pueden verse a simple vista si el cielo está despejado y hay poca contaminación lumínica: Venus (el más brillante y fácil), Júpiter (muy luminoso), Saturno (con brillo más estable y tono amarillento) y Mercurio (el más difícil, muy bajo en el horizonte y visible pocos minutos).

No se trata de una alineación como tal, sino de un efecto óptico. / La Opinión

Para completar el sexteto hará falta algo de ayuda: Urano es recomendable con prismáticos y Neptuno suele requerir prismáticos potentes o telescopio, por su brillo tenue.

Mejor hora para observarlo

La ventana más favorable empieza entre 30 y 45 minutos después de la puesta de sol, cuando el cielo ya ha oscurecido lo suficiente. La clave es localizar primero Mercurio y Venus, porque estarán muy bajos hacia el oeste y se ocultarán pronto.

Además, algunas guías sitúan una buena franja de observación desde España en la madrugada del 1 de marzo, dependiendo de la ubicación.

Para disfrutarlo, lo ideal es alejarse de la contaminación lumínica y buscar un horizonte despejado, especialmente hacia el oeste. En la provincia se recomiendan enclaves como los Montes de Málaga, la Sierra de las Nieves o El Torcal de Antequera.