Sucesos
Walkie-talkies, armas de fuego y zulos en el monte: Cae una banda de albaneses que asaltó cuatro viviendas habitadas en Marbella
La organización, que trabajaba de forma itinerante, seleccionaba víctimas de alto nivel adquisitivo que vivían en grandes chalés. Hay cinco detenidos
Cuatro asaltos violentos en viviendas habitadas de Marbella en 2024 puso a la Policía Nacional tras la pista de una peligrosa banda de origen albanés. Los autores amenazaron y golpearon a las víctimas para que les entregaran los efectos de valor o señalaran las cajas fuertes. Los investigadores fueron comprobando que los autores se desplazaban por todo el territorio nacional con coches de alta cilindrada que adquirían en otro país europeo con documentación falsa o a nombre de terceras personas. "Las matrículas eran dobladas y sustituidas por otras que compraban en webs dedicadas a compraventa de vehículos", ha informado la Policía Nacional, cuyos agentes han contabilizado en al menos nueve ocasiones las sustituyeron por las de otros vehículos coincidentes en marca y modelo.
En España, la banda estaba afincada en Cataluña, contando con infraestructura y colaboradores en Málaga, Alicante y Murcia. Se alojaban en zonas rurales y se comunicaban con líneas de teléfono a nombre de terceros, con identidades inexistentes o de terceras personas falsificando la documentación. Antes de actuar, seleccionaban a las víctimas, personas de alto nivel adquisitivo que vivían en chalés adosados o viviendas unifamiliares. El asalto lo ejecutaban a mano armada tres personas mediante escalo y forzamiento de puertas y ventanas y, normalmente, entre las 19:00 y 2:00 horas. "Durante los mismos, se comunicaban mediante walkie-talkie con pinganillos escondidos en el pecho para evitar el uso de teléfonos móviles", han apuntado. Un cuarto miembro del grupo permanecía en el interior del vehículo para alertar de cualquier presencia policial y tener preparada la huida.
Conductor profesional
La versión policial añade que el conductor ocupaba "el rol más valorado por su dilatada experiencia y gran pericia al volante, sin abandonar nunca su puesto y separándose a escasos metros del inmueble para evitar llamar la atención. El objetivo de la banda eran joyas, relojes exclusivos y dinero, botín que escondían en zulos en el monte y otras zonas apartadas. Tras conseguir la identificación de los cuatro miembros del grupo se estableció un dispositivo que se llevó a cabo en dos fases. La primera de ellas tuvo lugar en Albania en septiembre del año pasado, donde se realizaron cuatro entradas domiciliarias logrando el arresto de uno de los investigados. Otro de los miembros fue localizado en Italia.
La segunda fase se desarrolló en Barcelona el pasado mes de enero, donde se llevaron a cabo entradas en dos domicilios consiguiendo la detención de dos varones. Se localizaron más de 10.500 euros, cuatro relojes de lujo y diversos bolsos de alta gama valorados en más de 50.000 euros. Además, otro de los miembros del grupo, asentado en la localidad de Benidorm, fue detenido y extraditado a Italia por tener una OEDE en vigor y ser reclamado por dichas autoridades. Dos de los detenidos han ingresado en prisión. Además, el pasado miércoles se detuvo en Barcelona a una mujer vinculada por su presunta implicación con dichos hechos. Actualmente, la investigación sigue abierta no descartando nuevas detenciones.
