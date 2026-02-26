El hospital Vithas Xanit de Benalmádena, entre los mejores hospitales del mundo según Newsweek

El hospital Vithas Xanit Internacional en Benalmádena se ha vuelto a posicionar por cuarto año consecutivo en el ranking World's Best Hospitals 2026 de la revista Newsweek, que reconoce a los centros sanitarios de referencia a nivel internacional.

Aunque el ranking es un proyecto de Newsweek, su metodología se desarrolla en colaboración con Statista, empresa internacional especializada en análisis de datos y estudios comparativos. Este sistema evalúa hospitales de 32 países y se apoya en cuatro pilares: recomendaciones de expertos médicos y directivos sanitarios, encuestas de satisfacción a pacientes e indicadores clave de calidad hospitalaria.

"Estamos muy contentos de volver a aparecer un año más en este ranking de los mejores hospitales del mundo y es que la metodología utilizada para la clasificación combina la opinión profesional, experiencia del usuario y métricas objetivas", explica José Antonio Ródenas, director gerente del Hospital Vithas Xanit Internacional, quien añade que la aparición del centro refleja la excelencia clínica del hospital y su compromiso con la mejora continua.

Más de 800 profesionales

El hospital Vithas Xanit Internacional cuenta con una oferta asistencial de más de 800 profesionales (300 de ellos médicos), más de 40 especialidades, tecnología sanitaria avanzada como el robot quirúrgico Da Vinci y sistemas de inteligencia artificial aplicados al diagnóstico.

Además, cuenta con la acreditación Joint Commission International (JCI), uno de los estándares de calidad y seguridad más exigentes del mundo, que el hospital ha renovado por cuarta vez consecutiva.

Por otra parte, el hospital, que este año celebra su 20 aniversario, ha sido reconocido también recientemente como el hospital con mejor reputación de toda la sanidad privada de Málaga, según el ranking del Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) de Merco Salud en la undécima edición de este estudio que es considerado la radiografía más completa de la sanidad española pública y privada.