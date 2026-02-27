AVE
Adif trabaja en la reparación del talud en Álora que afecta a la alta velocidad Málaga-Madrid
Para los trabajos se van a movilizar más de 200.000 metros cúbicos de tierra, a lo que se añadirá la demolición parcial del muro de contención, de unos 15 metros de altura,
Adif continúa con los trabajos para restablecer el servicio ferroviario de alta velocidad Málaga-Madrid con la reparación de los daños causados en la infraestructura por el temporal de lluvia en la zona del municipio malagueño de Álora y trabaja, en concreto, en turnos que cubren las 24 horas del día.
Así lo han confirmado Adif, que ha precisado que las obras revisten "gran complejidad" debido al volumen del deslizamiento y las condiciones del terreno, además de la proximidad de una línea de alta tensión, que deberá ser trasladada, aspectos "que condicionan el plan de trabajo para garantizar la seguridad".
Han detallado que las operaciones se centran en primer lugar en la retirada del material sobre las vías, desde su parte superior hasta el nivel inferior, al tiempo que se asegura el muro de contención.
Más de 200.000m2 de tierra
Posteriormente, según han explicado, se intervendrá sobre la infraestructura ferroviaria afectada. Así, se van a movilizar más de 200.000 metros cúbicos de tierra, a lo que se añadirá la demolición parcial del muro de contención, de unos 15 metros de altura.
Por último, han indicado que Adif ha movilizado hasta ahora para estos trabajos más de veinte vehículos y maquinaria especializada: siete retroexcavadoras, trece camiones --ocho de ellos extraviales o de gran capacidad--, un 'bulldozer' y una pala cargadora, entre otros.
Cabe recordar que la conexión ferroviaria por alta velocidad entre Málaga y Madrid ha presentado problemas desde el accidente de Adamuz y después por el tren de borrascas, que produjo incidencias en la vía a la altura de la localidad de Álora. Actualmente, se mantiene el servicio por parte de Renfe pero con un trasbordo por carretera entre Málaga y Antequera.
