Adiós a la tregua: una DANA trae de nuevo las lluvias a Málaga

Tras el tren de borrascas que golpeó Málaga con inundaciones y desalojos, la provincia vive estos días un respiro con cielos más despejados. Pero la tregua durará poco.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) indica que las lluvias volverán la próxima semana por la llegada de una DANA: "Lo que queda de semana no va a haber precipitaciones, quizá comienzan de manera débil el domingo", afirma Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga.

¿Cuándo llega la DANA a Málaga?

Riesco sitúa el punto de inflexión "a partir del lunes”, cuando “se descuelga una vaguada en forma de DANA”. Ese día ya podrían aparecer precipitaciones que afectarían, sobre todo, a la mitad occidental de la provincia, aunque en principio "no son importantes".

El episodio podría ganar fuerza el martes: "La DANA el martes se sitúa en el sur de la península" y se quedaría varios días, "martes, miércoles y jueves", favoreciendo precipitaciones más extendidas. "Generará precipitaciones en la provincia de Málaga en general", ha explicado.

Por el momento, el pronóstico no apunta a un episodio de gran intensidad, aunque la evolución se seguirá de cerca. “No van a ser demasiado intensas” y “en principio no hay avisos”, ha remarcado Riesco, insistiendo en que “no van a ser lluvias torrenciales, aunque están por ver” los detalles finales.

La inestabilidad podría prolongarse hacia el final de la semana. “A partir del viernes habrá otra pequeña DANA, que aún está por ver”, ha adelantado el director del Centro Meteorológico.

Bajada de temperaturas: se notará más en el interior

Además del regreso de la lluvia, el cambio de patrón vendrá acompañado de un descenso térmico, especialmente tierra adentro. “La semana que viene las temperaturas bajan en el interior”, ha detallado el responsable meteorológico.

En la costa, sin embargo, el descenso será mucho menos perceptible. Se rondarán máximas de 17 y mínimas de 12.