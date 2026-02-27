El Ayuntamiento se ofrece a comprar a Inmocaixa el polémico bloque de las VPO en Soliva

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) incorporará a su parque de viviendas 75 de las 98 VPO de la calle Catedrático Cristóbal Cuevas, 22, en Soliva, al ejercer el derecho de tanteo, después de conocer el pasado 11 de febrero que el propietario, InmoCaixa, pretendía vender las 75 VPO a un fondo de inversión.

Se trata de una promoción en suelo municipal, que el Consistorio subastó en 2006 y ganó la entonces Obra Social La Caixa, hoy gestionada por InmoCaixa.

La reacción municipal llega un día después de que La Opinión se hiciera eco del malestar de los inquilinos, que estaban estudiando llevar a juicio a InmoCaixa.

Un grupo de inquilinos y el presidente vecinal de Soliva, en el patio con verdín de la promoción de VPO de Soliva, la semana pasada. / A.V.

El Consistorio pagará el mismo precio que InmoCaixa pedía al fondo de inversión: 2.980.000 euros, más gastos. Como informa el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, "querían venderlas a un fondo del que no teníamos referencia y dijimos que ni hablar, por el bien de las familias y su derecho a una buena administración", al tiempo que destacó que el Ayuntamiento ya era consciente de los problemas de gestión de InmoCaixa, lo que había motivado muchas quejas de los inquilinos.

Una decisión del alcalde

La decisión de adquirir las viviendas, explicó Francisco Pomares, partió del alcalde, Francisco de la Torre. Del resto de las VPO, 17 pertenecen a inquilinos que habían mostrado su deseo de adquirirlas a InmoCaixa, "y con ellas no ejercemos el derecho de tanteo y retracto". Además, hay 6 viviendas vacías que serán vendidas a la entidad social Techo Hogar Socimi S.A., según comunicó InmoCaixa al Consistorio, que tampoco ha ejercido el derecho de tanteo con ellas, informó el concejal de Vivienda.

Otra vista de los VPO de calle Catedrático Cristóbal Cuevas, 22, en Soliva. / A.V.

Francisco Pomares también precisó que las viviendas seguirán siendo VPO públicas y en la mitad de la promoción cuyo plazo para ser VPO ya ha transcurrido, "quien quiera comprar lo podrá hacer al precio que fije la Junta de Andalucía, y quien quiera seguir de alquiler, que tenga la tranquilidad de que podrá seguir".

Este viernes, tras conocer la reacción del Ayuntamiento, Alicia, portavoz de los inquilinos, se felicitó por la "gran noticia" y quiso dar las gracias "a los vecinos que me han ayudado y se han interesado por sus hogares".

Polémica por el mantenimiento y la venta

Como el jueves informó La Opinión, los inquilinos llevaban años denunciando la falta de mantenimiento de InmoCaixa, lo que, según explicaban, se traducía en constantes averías, cortes de agua, problemas con las calderas, placas solares sin funcionar desde hacía años, puertas y electrodomésticos rotos, grietas en el exterior de la promoción y hasta un tramo del vallado sin finalizar.

Además, un grupo de inquilinos había contratado a un abogado, Francisco Granados, que el pasado martes detalló a La Opinión que estaban estudiando demandar, presentar un contencioso-administrativo o incluso "una denuncia penal".

El abogado consideró que "no era legal" que InmoCaixa incluyera en el alquiler el IBI, y subrayó que, «para vender, necesitan una autorización de la Junta de Andalucía, que además tiene que fijar el precio de venta con carácter previo, y esa autorización no existe».

Muro con grietas en el exterior de la promoción de VPO de Soliva, la semana pasada. / A.V.

En este sentido, informó de que el pasado 22 de enero recibió una comunicación de la jefa de servicio de Vivienda, de la Delegación de Vivienda, informándole de que no existe ningún expediente que autorice la venta de la promoción. Como informaron los vecinos, InmoCaixa había ofrecido por escrito la posibilidad de compra de los pisos y les dio varios precios, incluso con descuento.

Como informó este diario, fuentes de InmoCaixa respondieron ayer que las operaciones de compra de los arrendatarios estaban «en curso» y se habían presentado «las instancias correspondientes tanto en la Junta de Andalucía como en el Ayuntamiento de Málaga». Además, detallaron que se estaba «recopilando la documentación necesaria para obtener los visados y las autorizaciones de venta».

El vallado de la promoción de VPO de Soliva, en la calle Catedrático Cristóbal Cuevas, está incompleto y hay un tramo de valla provisional oxidada y con alguna parte rota, denuncian los vecinos. / A.V.

"Algo tendrá que decir de todo esto la Junta"

Este jueves, el abogado Francisco Granados se felicitó por la noticia de la compra por el Ayuntamiento, algo que consideró un "volantazo" después de nueve meses", porque explicó que, inicialmente, el Consistorio no estaba interesado en comprar las VPO. Además, hizo hincapié en que estará atento a los pasos que dará el Consistorio, "y también la Junta de Andalucía, porque algo tendrá que decir de todo esto".

Este periódico ha intentado, durante toda la semana, obtener una declaración de la Consejería de Vivienda de la Junta, sin resultado.