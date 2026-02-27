GASTRONOMÍA
Benarrabá celebra este fin de semana su gran feria gastronómica con el salmorejo de carne como protagonista: habrá degustaciones, 'show cooking'y actividades
El municipio de la Serranía de Ronda también albergará zonas de barra y un mercadillo con productos gastronómicos y artesanales
El municipio malagueño de Benarrabá rendirá homenaje este fin de semana a su plato más emblemático, el salmorejo de carne, con su XXIV Feria Gastronómica de la Serranía de Ronda, celebrada desde este sábado hasta el domingo.
Para la cita, la localidad se llenará de toda clase de actividades e iniciativas para todas las edades, como degustaciones, talleres, conciertos y 'show cookings'.
Este evento que nació en 2002 con el fin de dar a conocer los productos de la comarca y atraer turismo y población a la zona se llevará a cabo en la Plaza de la Veracruz, donde también se instalará un mercadillo con distintos puestos con productos gastronómicos y artesanales de negocios locales.
Degustaciones, barras y tren turístico para celebrar la gastronomía de Benarrabá
De igual modo, durante todo el fin de semana, los bares y restaurantes de la comarca instalarán una serie de barras para ofrecer sus mejores bocados a los cientos de vecinos y visitantes que se espera que recorran el municipio durante este fin de semana del Día de Andalucía.
Y para explorar la localidad y descubrir las principales joyas de Benarrabá, el Consistorio ha puesto a disposición de los visitantes un tren turístico, así como un espacio infantil para que los más pequeños también disfruten de la cita.
El programa completo de la XXIV Feria Gastronómica de la Serranía de Ronda
Las actividades comenzarán el sábado 28 de febrero a las 12.00 horas con el taller 'Cocina en directo intergeneracional: salmorejo de carne al estilo de Benarrabá'.
Tras esto, se celebrará a las 13.00 horas el acto inaugural a cargo de las autoridades, tras lo que se producirá la actuación de la Joven Orquesta Provincial de Málaga.
A las 15.00 horas, se llevará a cabo una degustación de salmorejo de carne, tras lo que se producirá a las 16.00 horas un show cooking organizado por Sabor a Málaga.
Posteriormente, se celebrará una actuación del grupo 'Los Replicantes' de música celta, tras lo que se cerrará la jornada a las 19.00 horas con la actuación musical de Antonio Albadalejo.
Platos de jamón en la feria gastronómica de Benarrabá
La programación del domingo arrancará a las 11.00 horas con el XII Concurso de mejor presentación y puesta en escena de cortadores profesionales de jamón, que reunirá a algunos de los mejores cortadores de jamón del país y permitirá a los asistentes adquirir sus platos de jamón ibérico a 5 euros.
De igual modo, los asistentes podrán disfrutar de la animación por la charanga Fu-Remol, además de la actuación del grupo Antídotos.
