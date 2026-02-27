Críticas e indignación por la moción de Málaga sobre la regulación, que asocia migración e inseguridad

La aprobación ayer en el pleno del Ayuntamiento de Málaga de una moción de Vox sobre la regulación de inmigrantes, con el apoyo del PP de Francisco de la Torre, ha levantado una ola de críticas en las últimas horas y que el tema haya saltado de la actualidad local, a la nacional. Y es que el PP malagueño apoyó la iniciativa del partido de ultraderecha que calificaba la medida como "efecto llamada", lamentaba el aumento del gasto que provocará en la Administración. Además, instaba a "auditar exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad en los últimos años", así como la "repatricación de los menores extranjeros no acompañados".

Mensajes que ligan migración y delincuencia

Una de las instituciones que ha mostrado su "preocupación" por los mensajes que asocian migración e inseguridad es la Diócesis de Málaga. Así, a través de un comunicado conjunto, Cáritas Diocesana, Confer, Delegación Diocesana de Migraciones, HOAC, Manos Unidas, y Plataforma Laudato Si, a la luz del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia, expresan su preocupación "ante la difusión de mensajes que vinculan migración con inseguridad, colapso o amenaza social".

"La realidad que acompañamos cada día demuestra que la mayoría de las personas migrantes desean trabajar, contribuir y vivir en paz, mientras la irregularidad administrativa, con frecuencia, sitúa a las personas en escenarios de explotación y vulnerabilidad", expresan en el comunicado.

La Diócesis y el resto de asociaciones referidas afirman que la regularización administrativa "constituye una herramienta que facilita la salida de la economía sumergida, permite cotizar y aportar a la sociedad, y abre caminos para vivir con dignidad"; y añaden que "apostar por la integración fortalece la cohesión social; mientras que excluir o señalar debilita la convivencia".

"La Doctrina Social de la Iglesia reconoce tanto el derecho a no emigrar como el derecho a emigrar y a ser acogido. También es consciente del derecho y obligación de los estados a regular los flujos migratorios, pero siempre respetando la dignidad humana y los derechos de todas las personas, favoreciendo además la integración de quienes vienen de lejos", añaden. La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (Redes), la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española han trabajado para conseguir la regularización extraordinaria de las personas migrantes, desde la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Estas instituciones de la Iglesia de España han expresado públicamente su respaldo firme y unánime al proceso de regularización extraordinaria, que consideran "una demanda popular amplia y legítima demandada por amplios sectores de la sociedad por ser una medida de responsabilidad política, ética y social". "Reafirmamos, por tanto, nuestro compromiso de acompañar a las personas migrantes, defender su dignidad y trabajar por una Málaga 'Muy Hospitalaria', como reza en su escudo, que continúe siendo tierra de encuentro y no de confrontación", añaden. "Queremos seguir estando al lado de quienes más lo necesitan, firmemente convencidos de que una sociedad es más fuerte y justa cuando no deja a nadie atrás", concluyen.

Estupefacción, indignación y condena

Por su parte, la Plataforma de Solidaridad con las Personas Migrantes de Málaga ha emitido otra nota en que muestran su "absoluta estupefacción, indignación y condena ante la moción aprobada" este jueves 26 de febrero sobre la próxima regularización extraordinaria. "No sólo es que la exposición de motivos de la citada moción esté plagada de prejuicios, bulos y datos falsos, es que los acuerdos que propone – y que el gobierno municipal suponemos que asume – son abiertamente racistas y xenófobos, contrarios a las normas más básicas de nuestro estado de derecho".

La plataforma ve incomprensible que el equipo de gobierno de una ciudad como Málaga avale, legitime y sostenga un discurso como este, cuando hace un año, De la Torre aseguraba que "en vez de extremar el discurso, extrememos el cuidado hacia lo que nos estamos jugando, nada menos que nuestra convivencia y prosperidad". "En la refriega partidista que estamos viendo ante nuestros ojos, no importan los daños colaterales por muy graves que estos sean, ni la convivencia en nuestra ciudad ni las personas más vulnerables entran en los cálculos electorales partidistas".

Noticias relacionadas

"Con la aprobación de esta moción, el partido que gobierna la ciudad se sitúa en las antípodas de esas palabras. Señalar a una parte significativa de los vecinos y vecinas de la ciudad; culparles de los males – reales o inventados – que, por otra parte, son responsabilidad de quienes nos gobiernan; negarles el pan y la sal; enfrentarlos y utilizarlos como chivos expiatorios,…. todos estos son elementos que conforman un discurso falso, extremista y que atenta contra la convivencia en nuestra ciudad. ¿Qué podemos esperar, a partir de ahora, si quienes tienen la responsabilidad y la obligación de velar y contribuir al bienestar de todas las personas que vivimos en Málaga adoptan este discurso?", se han preguntado