Detenido por agredir a su pareja e intentar cortarte el cuello en un hostal de Málaga

Los gritos de auxilio de la víctima provocaron la llamada de alerta, tras una discusión que dejó heridas sangrantes en cuello y brazos a la mujer

Un hombre de 29 años ha sido detenido como presunto autor de los delitos de lesiones y coacciones en el ámbito de la violencia de género tras agredir a su pareja en un hostal de Málaga.

La mujer pidió auxilio

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles, en el distrito Cruz del Humilladero, sobre las 02.50 horas, cuando una llamada alertó a la Sala del 092 de Policía Local, de que una mujer estaba pidiendo auxilio mientras se producía una fuerte discusión en una de las habitaciones de un hostal.

Varias unidades policiales se dirigieron al lugar de los hechos, donde escucharon los gritos de la víctima y, en el pasillo del hostal, los agentes vieron una maleta y prendas en el suelo.

Tras esta observación, los policías llamaron a la puerta en varias ocasiones y fue la propia mujer la que les abrió y franqueó la entrada. Los actuantes observaron que se encontraba muy nerviosa y llorando y presentaba numerosas heridas sangrantes en cuello y brazos, compatibles con el empleo de un objeto cortante.

Golpes e intentos de cortar el cuello

Según el relato de los hechos, la pareja habría tenido una fuerte discusión y el agresor no le permitió marcharse de la habitación, lo que desencadenó un episodio violento de golpes en el que el agresor habría intentado, presuntamente, cortar el cuello a su pareja.

La víctima consiguió zafarse de su pareja e intentar huir, momento en el que el individuo comenzó a destrozar la habitación, impidiendo salir a la mujer. El agresor fue localizado sentado en la cama, con una navaja multiusos plegada, y los agentes procedieron a su detención.

La víctima fue trasladada a un centro hospitalario de la capital, para ser examinada de las lesiones presentadas que, según una primera valoración, no son de gravedad vital.

Atención a la violencia de género

Desde la Policía Local de Málaga, se recuerda que, tanto si se es víctima de cualquier forma de violencia de género como si se tiene conocimiento de que una mujer pueda ser víctima, se puede llamar al teléfono gratuito 016. Es confidencial, anónimo y no deja rastro en la factura.

Por otra parte, el Ayuntamiento también cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente (010 y 679 661 800) a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día durante todos los días del año.

Tracking Pixel Contents