Seguridad vial
La DGT pone en marcha un nuevo radar de tramo en Málaga
El dispositivo está ubicado en la A-355, entre Coín y Marbella, y limita a 90 km/h la velocidad en ambos sentidos de la marcha.
Las carreteras de Málaga cuentan con un nuevo punto fijo de control de velocidad. Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), se trata de un radar de tramo que ya está funcionando en la A-355, la carretera que une Cártama y Marbella, pasando por Coín, Ojén y Monda. Durante el primer mes, la máquina tendrá una función pedagógica, por lo que en lugar de multas se remitirán cartas informativas a los infractores. Concretamente, los dispositivos están ubicados en ambos sentidos de la marcha entre los kilómetros 4+450 y 0+990, entre Platero y Casapalma, un tramo muy conocido por su alta siniestralidad.
El radar tendrá durante el primer mes una función pedagógica, por lo que los infractores recibirán una carta informativa
Este tipo de radares miden la velocidad de cada vehículo a partir del tiempo que tarda en recorrer la distancia establecida entre los dos puntos. En este caso, el límite se ha establecido en 90 kilómetros por hora.
La DGT ha anunciado hoy que pone en marcha otros 32 nuevos radares en carreteras de 11 comunidades autónomas. "Estos forman parte del Plan de instalación de los 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación previstos para 2025 de los que ya se han puesto en servicio 106 y que se terminarán de instalar a lo largo de 2026", han explicado.
