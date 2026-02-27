Escolarización 2026/2027 en Málaga: qué hacer, cuándo y cómo pedir plaza desde el 1 de marzo

Este domingo 1 de marzo se abre en Andalucía el proceso de escolarización 2026/2027 para pedir plaza en Infantil (2º ciclo), Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato en los centros sostenidos con fondos públicos. El plazo para presentar la solicitud se cierra el 31 de marzo. En la provincia de Málaga hay 580 centros que se ajustan a la normativa de este procedimiento. Y una cifra que marca el arranque: para el alumnado de 3 años que entra por primera vez al sistema, se ofertan 14.674 plazas de nuevo ingreso, según ha informado la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Este próximo curso trae una pieza nueva sobre el tablero: la bajada de la ratio a 22 alumnos por aula en Infantil de 3 años (frente al máximo habitual de 25). La previsión autonómica habla de al menos 152 aulas nuevas en Andalucía por este ajuste, 17 de ellas en Málaga, y el número podría crecer según la demanda.

La idea es simple: menos niños por clase para afinar la atención individual, detectar antes dificultades y mejorar la respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales.

Cuántas plazas hay y dónde: pública y concertada

La oferta total para Málaga el curso que viene en enseñanzas sostenidas con fondos públicos asciende a 262.069 plazas. El reparto es claro:

Centros públicos: 81,56%

Centros concertados: 18,44%

Si hablamos solo del estreno escolar en 3 años (nuevo ingreso), el patrón se repite:

Públicos: 81,71%

Concertados: 18,29%

El proceso incluye tanto a quien entra por primera vez como a quien busca cambio de centro.

Fechas clave: el calendario que no puedes perder

Aquí está el esquema para tenerlo a mano (y evitar sustos):

Del 1 al 31 de marzo: presentación de solicitudes .

presentación de . Hasta el 20 de abril: cada centro publica el listado de solicitantes con puntuación (baremo).

cada centro publica el listado de solicitantes con (baremo). Desde el 20 de abril: se abre un plazo de 10 días lectivos para alegaciones .

se abre un plazo de para . 13 de mayo: sorteo público para resolver empates tras el baremo.

para resolver tras el baremo. 14 de mayo: sale la relación definitiva de admitidos y no admitidos.

Antes de que empiece la batalla, los centros deben publicar dos datos que mandan: vacantes y zonas de influencia (domicilios incluidos y limítrofes), que es lo que más puntos aporta a cada solicitante.

Cómo se presenta la solicitud

A través del Portal de la Escolarización, en la web de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, las familias tendrán acceso a la información sobre los centros docentes, las enseñanzas y la oferta de servicios complementarios, así como la normativa reguladora y el impreso de solicitud, que se podrá presentar por dos vías:

Telemática, a través del Portal de Escolarización de la Consejería. Presencial, en el colegio o instituto elegido.

Para orientarse, la Junta ofrece también la app iEscolariza, con consulta de centros y cálculo de puntos por domicilio. Además, permite recibir notificaciones del procedimiento y del estado de la solicitud.

Y si hace falta tirar de teléfono, hay un número gratuito: 900 848 000, de 8.00 a 19.00 horas.

Qué pasa si hay más demanda que plazas

Si hay sitio para todos, entran todos los solicitantes. Sin embargo, si la demanda supera a la oferta disponible, hay que aplicar una baremación como filtro. Y ahí conviene entender qué puntúa y cuánto.

La Junta mantienen los criterios habituales. Los dos principales criterios de baremación del sistema son:

Hermanos en el centro: hasta 14 puntos

hasta Proximidad al domicilio familiar: hasta 14 puntos

También suman, entre otros, estos supuestos:

Parto múltiple: 1 punto

Tener un hijo matriculado en primer ciclo de Infantil (para fomentar esa etapa)

(para fomentar esa etapa) Renta per cápita anual

anual Discapacidad o trastorno del desarrollo

o Familia numerosa , monoparental o familias con dos hijos

, o familias con Actividad laboral remunerada de guardadores legales

Expediente académico (en el acceso a Bachillerato)

Además de puntuar, hay situaciones que dan prioridad en la admisión, como:

Representantes legales con puesto de trabajo habitual en el centro solicitado

habitual en el centro solicitado Deportistas de rendimiento base , para facilitar la compatibilidad con entrenamientos

, para facilitar la compatibilidad con entrenamientos Menores en acogimiento familiar

Familiares hasta segundo grado de víctimas de terrorismo

Si tras aplicar el baremo persiste el empate, se recurre al sorteo público del 13 de mayo. Esa fecha es la llave final antes de la lista definitiva del 14 de mayo.

Servicios: aula matinal, comedor y extraescolares

Para el próximo curso, Málaga mantiene cifras similares al actual curso 2025/2026 en los servicios complementarios:

Aula matinal: 311 centros

Comedor escolar: 387 centros

Actividades extraescolares: 333 centros

Consejos prácticos: tres pasos para no fallar