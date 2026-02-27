Golpe un grupo lituano asentado en Marbella y Granada que transportaba grandes cantidades de droga a Europa

La Policía Nacional ha neutralizado en Málaga y Granada una organización de origen lituano dedicada al almacenamiento de grandes cantidades de droga que iban distribuyendo en camiones a distintos países del este de Europa. La operación, llevada a cabo con la colaboración de Europol, ha culminado con dos fases que suman la detención de siete personas y la intervención de dos toneladas de hachís y 55 kilos de cocaína.

La banda fue detectada en abril de 2025 y Las primeras pesquisas revelaron que los integrantes llevaban un altísimo nivel de vida. Residían en viviendas de lujo, conducían vehículos de alta gama sin tener actividad laboral alguna y mantenían reuniones a diario con terceras personas vinculadas al narcotráfico, según ha informado la Dirección General de la Policía. Poco después se acreditó que contactaban con ciudadano español residente en Granada que parecía disponer de parte de la logística necesaria para el transporte de la droga por carretera a Europa.

Palés de ladrillos

A finales de junio, los investigadores detectaron a uno de los investigados en el interior de un recinto de la localidad granadina de Alhendín, donde presuntamente se estaba preparando el transporte de una gran cantidad de estupefaciente que se ocultaría en palés de ladrillos manipulados para ocultar la droga que almacenaban en contenedores marítimos. Una primera acción policial permitió detener en el lugar a tres personas en intervenir 1.837 kilos de hachís.

Dinero intervenido en uno de los registros. / L.O.

Tras un periodo de hibernación de la organización, los agentes detectaron en septiembre la posible preparación de un nuevo porte de drogas. Acreditaron que los investigados contactaron con un conductor de camión tipo góndola que se encontraba en Marbella, depositando allí uno de los vehículos objeto de la investigación. Esto hizo sospechar a los agentes la posible existencia de una caleta (compartimento oculto) en el vehículo para esconder la droga. Cuando el grupo puso el camión en marcha, los agentes informaron a las autoridades francesas que, el pasado 4 de octubre, lo interceptaron. La inspección reveló 20 ladrillos de cocaína que arrojaron un peso de 22 kilos, motivo por el que el conductor fue detenido.

Noticias relacionadas

En España, los agentes registraron los domicilios de los principales investigados con el doble objetivo de proceder a su arresto y evitar la posible destrucción de pruebas que acreditaran su implicación en los hechos. Tres personas fueron detenidas, entre ellas el líder de la organización, en cuyo vehículo se intervinieron otros 29 ladrillos de cocaína que presentaban el mismo sello identificativo que los incautados en Francia.