Abrirán un aparcamiento en la calle Jorge Loring para compensar las obras del metro de Málaga

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda está acondicionando una de las plazas de la calle Jorge Loring como aparcamiento paliativo, con el objeto de mitigar las molestias ocasionadas a los vecinos por las obras del segundo tramo de la prolongación del metro de Málaga al futuro hospital, entre Hilera-Eugenio Gross.

Desde principios de año se están desarrollando los trabajos para este aparcamiento de 32 plazas --una de ellas para personas con movilidad reducida-- que estarán concluidos en la segunda quincena de marzo, han indicado en un comuniado.

Esta actuación, que se lleva a cabo en coordinación con el Ayuntamiento de Málaga, está enmarcada dentro de las actuaciones de movilidad asociadas a la ejecución del tramo 2 de la prolongación del metro de Málaga al Hospital Civil desde la calle Hilera a Eugenio Gross, que gestiona la Junta de Andalucía a través de la Agencia de Obra Pública.

Las obras supondrán la renovación total de este espacio, que estaba muy degradado y que, actualmente, es objeto de acondicionamiento. En primer lugar, se ha procedido a demoler los firmes existentes para renovar el pavimento en la zona de aparcamiento y construir nuevas aceras con terrazo de una anchura mínima de 1,8 metros.

También se ha llevado a cabo la renovación de la red de aguas pluviales, con la construcción de nuevos imbornales. Igualmente, se mejorará el alumbrado público con la renovación de la columna de luz existente y la inclusión de una nueva. Además, se sustituirán los naranjos, ya retirados, que generaban constantes residuos sobre el pavimento, por ocho ejemplares de fruitless (morera sin frutos), una especie propia de zonas ajardinadas.

Obras que comenzaron en junio

Las obras del segundo tramo, que comenzaron el pasado mes de junio y que discurren con una longitud de 653 metros por las calles Santa Elena y Eugenio Gross, avanzan con normalidad con la ejecución de las pantallas que delimitan el túnel por donde discurrirá el metro de Málaga. Con una inversión de 46,4 millones de euros, este segundo tramo incluye la construcción de la estación soterrada de La Trinidad.

La ampliación del metro de Málaga tendrá una longitud total de 1,8 kilómetros, 100% soterrada, y se ha dividido en tres tramos para la ejecución de la obra civil (dos actualmente en construcción y el tercero y último en fase de adjudicación), incluyendo la construcción de una estación en cada tramo.

El presupuesto de inversión estimado, incluyendo obra civil, ejecución de las instalaciones y arquitectura, y señalización ferroviaria, se estima en 244 millones de euros cofinanciados por fondos Feder de la Unión Europea.